NBA》盧比歐雙料MVP率隊奪金 「老大」布萊恩發文祝賀

〔體育中心/綜合報導〕「歐洲金童」盧比歐(Ricky Rubio)在本屆世界盃男籃賽表現精采,攜手隊友助西班牙奪冠,並囊括賽會MVP、FMVP及最佳五人3大獎,本屆賽事代言人「老大」布萊恩(Kobe Bryant)稍早也在社群上貼文祝賀。

昨役與阿根廷的金牌戰,盧比歐出賽22分鐘,砍下全隊最高的20分,外帶7籃板及3次助攻,西班牙終場以95:75大比分差擊敗阿根廷,西班牙也是繼2006年在世界盃前身世錦賽奪冠後再度稱王。

西班牙從預賽一路過關斬將,最終以8連勝成績奪下金牌,盧比歐在攻守兩端對球隊貢獻不在話下,場均出賽26分鐘,能貢獻16.4分4.6籃板及6次助攻,投籃命中率44%,三分球命中率39%。

布萊恩稍早也在社群上貼出與盧比歐的合照並寫下祝福的文字,文末更鼓勵他能繼續進步,「太不可思議的決賽,你值得這座MVP,恭喜你度過有意義的夏天,見證你的成長我很有感觸。」

兩人曾在2008年北京奧運賽決賽有過交手記錄,當時美國以118:107獲勝,布萊恩進帳20分3籃板6助攻,而盧比歐僅得到6分3助攻。

Amazing final. Well deserved @rickyrubio9!! Congrats on a special year and watching you grow has been truly remarkable. Keep pushing MVP#EspañaGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/XbbeypEutO