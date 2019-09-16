NBA》盧比歐雙料MVP率隊奪金 「老大」布萊恩發文祝賀

盧比歐囊括賽會MVP、FMVP及最佳五人3大獎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「歐洲金童」盧比歐（Ricky Rubio）在本屆世界盃男籃賽表現精采，攜手隊友助西班牙奪冠，並囊括賽會MVP、FMVP及最佳五人3大獎，本屆賽事代言人「老大」布萊恩（Kobe Bryant）稍早也在社群上貼文祝賀。

昨役與阿根廷的金牌戰，盧比歐出賽22分鐘，砍下全隊最高的20分，外帶7籃板及3次助攻，西班牙終場以95：75大比分差擊敗阿根廷，西班牙也是繼2006年在世界盃前身世錦賽奪冠後再度稱王。

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西班牙從預賽一路過關斬將，最終以8連勝成績奪下金牌，盧比歐在攻守兩端對球隊貢獻不在話下，場均出賽26分鐘，能貢獻16.4分4.6籃板及6次助攻，投籃命中率44%，三分球命中率39%。

布萊恩稍早也在社群上貼出與盧比歐的合照並寫下祝福的文字，文末更鼓勵他能繼續進步，「太不可思議的決賽，你值得這座MVP，恭喜你度過有意義的夏天，見證你的成長我很有感觸。」

兩人曾在2008年北京奧運賽決賽有過交手記錄，當時美國以118：107獲勝，布萊恩進帳20分3籃板6助攻，而盧比歐僅得到6分3助攻。

Amazing final. Well deserved @rickyrubio9!! Congrats on a special year and watching you grow has been truly remarkable. Keep pushing MVP#EspañaGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/XbbeypEutO — Kobe Bryant （@kobebryant） 2019年9月16日

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