日職》陽岱鋼敲安2數據央聯前二 巨人封王魔術數字M4（影音）

陽岱鋼本季代打打擊率高達4成48。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕央聯龍頭讀賣巨人與宿敵阪神系列賽最終戰，旅日野手陽岱鋼板凳出擊，在6局下代打上場，敲出本季第13支代打安打，代打打擊率依舊稱霸央聯。巨人此役終場以1：2輸球，由於分區第二橫濱DeNA也輸球，巨人封王魔術數字降至M4。

阪神首局就靠著42歲老將福留孝介適時安打在客場先馳得點，巨人在第4局展開反擊，捕手小林誠司在一三壘有人擊出追平的中外野平飛安打，兩隊前5局以1：1平手。

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首局掉分的巨人先發投手櫻井俊貴，在6局上再度出現亂流，先是被近本光司敲出左外野二壘安打，隨後再被盜上三壘，櫻井控球出現狀況，1人出局後連投3次四壞球保送，讓對手輕鬆拿下超前的第2分，櫻井俊貴今天先發6局被敲4支安打失2分，投出5次保送和2次三振。

巨人6局下攻勢再起，陽岱鋼一二壘有人上場代打，從阪神後援投手島本浩也手中敲出三游方向的內野安打，助隊攻占滿壘，打擊率也升至2成90，可惜反攻功虧一簣，未能得分。巨人終場以1：2吞敗，阪神也中斷近期的2連敗。

陽岱鋼本季代打29打數敲出央聯第二多的13支安打，與阪神38歲老將鳥谷敬並列第二，代打打擊率高達4成48，仍是央聯第一。

9/16 巨人 × 阪神 〜東京ドーム〜



6回裏 一死1.2塁



《 陽岱鋼 》

ショートへの内野安打#東京ドーム #ジャイアンツ #giants #陽岱鋼 pic.twitter.com/IivttUwGQN — おいコー55 9/18.19 ナゴド （@Victory_Cyclone） 2019年9月16日

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