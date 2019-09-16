MLB》小熊三戰狂轟47分破紀錄 明星砲手卻受傷了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊在今天與海盜系列賽最終戰，以16：6拿下並順利橫掃海盜，這個三連戰小熊隊一共轟進47分，創下隊史自1894年來最多的3場總分，不過他們卻在今天遇到一個嚴重的壞消息，陣中明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）受傷了。

小熊隊今天靠著明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）單場雙響砲，以16：6大勝海盜隊，布萊恩的這兩發全壘打，分別是他在小熊隊的第136和137轟，他也超越小熊隊的傳奇名將班克斯（Ernie Banks），成為隊史前5季全壘打數最多的球員。

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今天這場比賽三局上半，小熊隊的瑞佐在守備時扭傷他的右腳踝，強烈的疼痛讓他當場倒地，隨後靠著工作人員的攙扶才得以下場。幸運的是經過X光檢查，瑞佐的腳踝沒有出現骨折，他將會在明天進行核磁共振檢查，來確定他腳踝傷勢的嚴重程度。

目前小熊隊在分區國聯中區落後給龍頭紅雀隊2場勝差，在外卡二領先釀酒人1場勝差，今年有望能夠打進季後賽。不過傷病問題卻困擾著小熊隊，他們在九月簽來的終結者金布瑞（Craig Kimbrel）右肘受傷整季報銷，明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）季賽報銷，替補的游擊手羅素（Addison Russell）還因為頭部觸身球被放在腦震盪的觀察名單中。

小熊隊明星一壘手瑞佐腳踝受傷退場。（今日美國）

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