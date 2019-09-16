電競》戰鬥菁英齊聚一堂！2019《閃電對決II》校園爭霸戰火熱登場

2019閃電對決校園爭霸戰即將火熱開戰。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕由智崴資訊科技股份有限公司主辦，台灣電子競技聯盟（TESL）執行協辦，經濟部工業局、高雄市政府經濟發展局及中華民國電子競技運動協會指導的VR體感機台電競賽事「2019閃電對決II校園爭霸戰」即將於 9 月 22 日在高雄智崴閃電對決體感電競基地正式開打！除了精彩的賽事以外，開賽前一日還有限時免費的體驗活動，想體驗最身歷其境的 VR 體感電競千萬別錯過了！

VR體感電競賽事「2019閃電對決校園爭霸戰」將由14隊來自中南部各高中職及大專院校的學生報名參賽。9 月 22 日於智崴高雄體感電競基地進行小組預賽，採取 BO3 單淘汰賽制，共取 8 隊晉級複賽。晉級的隊伍會在 10 月 9 日前進 TESL 高雄電競館進行決賽，奪冠的隊伍將可抱走新台幣 10 萬元的高額獎金，並摘下戰鬥菁英的頭銜！

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智崴高雄體感電競基地 921體驗日VR體感電競《閃電對決2》限時免費開放。（TESL提供）

除了精彩刺激的電競賽事以外，9 月 21 日在預賽場地智崴高雄體感電競基地將舉行體驗日活動。當天將限時免費開放給所有玩家到場遊玩VR體感電競《閃電對決2》，讓玩家們能在虛擬世界中操控自己打造的機甲與對手決一死戰，玩家還可以事先透過《閃電對決》手機app設計專屬自己的裝甲，掃描自動生成的QR CODE便能夠在遊戲中駕駛自己的機器人，享受廝殺的快感。

另外現場也將設置特色扭蛋機，只要體驗並填寫問卷便可獲得扭蛋機會、潮T、時尚鴨舌帽、運動毛巾、酷炫識別頸繩等多項好禮等你來拿！當天更有限時的舞台特色活動，讓蒞臨現場的民眾不僅玩得盡興更能拿得開心！如果想免費體驗最刺激的全體感VR電競與身歷其境的美好旅程，那千萬不能錯過 9 月 21 日的體驗日活動喔！

2019閃電對決校園爭霸戰活動資訊

9 月 21 日：免費體驗日

活動時間：13：00 ─ 19：00

9 月 22 日：閃電對決校園爭霸戰小組預賽

比賽時間：13：00 ─ 17：30

智崴資訊高雄電競體驗基地相關資訊

地點：高雄市806前鎮區復興四路9號（i-Ride體驗中心）

開放時間：周三至周日 09：00 ─ 17:00 （周一、周二休館）

票價：單項設施100元（Q-Ride或 閃電對決2）、購買i-Ride體驗中心門票可以150元加價購體驗兩項設施

由智崴資訊科技股份有限公司主辦，台灣電子競技聯盟（TESL）執行協辦，經濟部工業局、高雄市政府經濟發展局及中華民國電子競技運動協會指導的VR體感機台電競賽事「2019閃電對決II校園爭霸戰」即將於 9 月 22 日在高雄智崴閃電對決體感電競基地正式開打！除了精彩的賽事以外，開賽前一日還有限時免費的體驗活動，想體驗最身歷其境的 VR 體感電競千萬別錯過了！

VR體感電競賽事「2019閃電對決校園爭霸戰」將由14隊來自中南部各高中職及大專院校的學生報名參賽。9 月 22 日於智崴高雄體感電競基地進行小組預賽，採取 BO3 單淘汰賽制，共取 8 隊晉級複賽。晉級的隊伍會在 10 月 9 日前進 TESL 高雄電競館進行決賽，奪冠的隊伍將可抱走新台幣 10 萬元的高額獎金，並摘下戰鬥菁英的頭銜！

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