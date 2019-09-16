MLB》季前被定位角色球員 洋基老園丁卻繳出最驚艷賽季

賈納本季敲出25發全壘打創下生涯新高。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊的賈納（Brett Gardner），在希克斯（Aaron Hicks）、史坦頓（Giancarlo Stanton）與賈吉（Aaron Judge）都在的情況下，季前沒人認為他會是洋基隊今年固定先發的外野手，想不到這位36歲老將竟在球隊出現傷兵時跳出來，不僅扛下防守的重責大任，還敲出生涯新高的全壘打數。

賈納季前僅被認為會是個4號外野手，在球賽後半段被賦予代守或者代跑的角色球員工作，但他在今年已經敲出生涯新高的25轟，長打率5成也創下了生涯新高。

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被問到本賽季為何能夠繳出如此驚人的表現，賈納回答：「只是持續做好我的工作，並保持穩定。」總教練布恩（Aaron Boone）也對他的狀況感到高興：「他今年一直維持著驚人的表現。很明顯全壘打是很巨大的，但他在比賽上的守備同時也能改變比賽，他在攻守兩端的表現都非常棒。」

賈納攻守兩端都為洋基隊做出很大的貢獻。（資料照，今日美國）

目前洋基隊以98勝53敗在分區領先第二名的光芒隊9場，他們很可能會在下週拿下分區龍頭的寶座並前進季後賽，儘管他們本季的傷兵多達30人，而賈納肯定會是他們今年最受歡迎的驚喜。

布恩說：「很顯然地，他相當關心自己的身體健康，並且在場上展現了他驚人的運動能力。儘管他已經36歲了還是能在場上生龍活虎地奔跑，同時賈納也相當耐戰（目前洋基隊打了151場比賽，賈納就出賽130場），並且很有競爭力，他沒有停止自己成為一個好球員的腳步，球隊沒有他就不會這麼好，這是肯定的。」

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