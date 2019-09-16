桌球》台北青少年公開賽月底登場 日本神童、怪物妹再度襲台

台北青少年桌球公開賽9月25日至29日將在台北體育館登場。（桌協提供）



〔記者許明禮／台北報導〕2019年台北青少年桌球公開賽9月25日至29日將在台北體育館登場，共有來自12個國家、近兩百名選手角逐，台灣隊去年囊括18歲及15歲組男、女子團體冠軍，第二度締造「金滿貫」紀錄，今年依舊精銳盡出，要捍衛主場榮光。

剛奪下亞洲青少年錦標賽15歲組男團銀牌的高承睿、張佑安、莊家權及18歲組男團銅牌的馮翊新、戴茗葦、黃毓仁、黎昕祐都將出場亮相。

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台灣隊精銳盡出，誓言留下冠軍獎盃。（桌協提供）

去年台北公開賽奪下18歲男團、男雙冠軍的16歲小將馮翊新，今年在找來西班牙名將何志文指導後，功力大增，世界排名從年初的301竄升至201，再創生涯最佳，也是今年台北公開賽奪冠熱門。

外將部份，去年台北公開賽奪下15歲組男單亞軍的12歲日本神童松島輝空，今年捲土重來，他目前高居15歲以下世界排名第二，也被台灣隊諸將列為頭號頭痛人物。

日本「怪物少年」張本智和的妹妹、11歲的張本美和，去年越級挑戰18歲組就殺進女單8強，今年在國際桌壇持續有令人驚豔的演出，今年台北公開賽也有爭冠實力。

11歲的張本美和是日本「怪物少年」張本智和的親妹妹。（資料照，圖片取自butterfly日本官網）

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