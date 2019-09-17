NBA》爆冷擊敗美國隊大功臣！美媒：尼克應重用法國控衛

尼利基納。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕法國隊的雙能衛尼利基納（Frank Ntilikina），今年一起與隊友在世界盃男籃享受著勝利的歡愉，這感覺是他在尼克隊時幾乎未曾體驗過的感覺。而他在今年世界盃的好表現，也讓美媒認為，下個賽季尼克隊應該要更加重要這位年輕的法國雙能衛。

法國隊在8強擊敗美國隊，獲得一場驚人的爆冷勝，在這場比賽結束後，全場宰制美國隊禁區的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）說：「許多人都不把我們看在眼裡，但我們拿下了勝利。」

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戈貝爾。（資料照，歐新社）

尼利基納肯定也是那個不被看在眼裡的球員，這位2017年以第8順位加盟尼克隊的控球後衛，在NBA的生涯至今都還沒打出符合樂透區新秀的表現。但他卻成為了法國隊贏球的最大功臣，他在與美國隊的比賽中單場拿下11分，包含了比賽末段兩季關鍵的進球，全場的正負值為+22，完全比下了對位的沃克（Kemba Walker）

尼利基納與沃克對位。（資料照，美聯社）

《The Athletic》記者伊索拉（Frank Isola）認為，這場的表現對於尼利基納在尼克隊的未來有多少影響還不清楚，尼克隊還沒有執行他2020-21賽季620萬美元的球隊選擇權，如果尼克隊選擇不執行，那麼他將會在後年成為非受限自由球員。

尼克隊一直沒有特別重視這位6呎6吋的法國雙能衛，在尼利基納的新秀賽季，尼克隊的總裁米爾斯（Steve Mills）與總管裴利（Scott Perry）一直打算透過交易找人取代掉他的位置。他們透過交易迎來同樣也是雙能衛的穆迪耶（Emmanuel Mudiay），又簽下了位置重疊的伯克（Trey Burke），上個賽季他們更是在波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的交易案中，換取獨行俠隊的雙能衛D.史密斯（Dennis Smith Jr.），還簽下了培頓（Elfrid Payton）。

在尼利基納的頭2個賽季中，他只打了121場球，先發25場，在平均21.6分鐘的出賽時間內拿下5.9分，2.2籃板與3.1助攻。這段時間內，穆迪耶出賽了81場，平均25.9分鐘，伯克出賽69場，平均21.4分鐘。這兩人下個賽季甚至都不在尼克隊的名單當中。

尼利基納。（資料照，美聯社）

伊索拉指出，伯克與培頓都被認為是裴利偏愛的球員，但消息指出，米爾斯並沒有放棄尼利基納，總裁與總管兩人對於尼利基納意見的不同，正好是尼克隊全隊鬥爭的縮影。

根據聯盟消息指出，裴利和米爾斯底下的球探與職員曾有過衝突，而在「禪師」傑克森（Phil Jackson）被炒魷魚後，一些米爾斯底下的人留了下來，而米爾斯也被升職。一位前尼克隊的職員透露，尼克隊總是如此，他們總是會留下一些不同陣營的人，然後就很容易發生摩擦。

伊索拉透露，從所有跡象看來，米爾斯與裴利兩人的合作關係是健康的，但這樣的合作關係將會受到考驗，尼克隊今年不僅沒能「坦」到狀元威廉森（Zion Williamson），他們也沒簽到杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）兩個大咖，這是史詩般的失敗。

尼利基納（右一）。（資料照，法新社）

不過，隨著球隊選進巴瑞特（R.J. Barrett），多少消弭了一些球隊的刺痛。加上尼利基納在世界盃對上美國隊精彩的表現，讓尼克隊本季的夏天多了一些期待，尼克隊今年預計將會是個重建的賽季，伊索拉認為，何不直接給尼利基納一個合理的機會呢，因為他是本季尼克隊在夏天發生最棒的事情了。

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