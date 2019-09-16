MLB》洋基大將歸隊招牌火球卻不見 總教練對他有信心

畢坦西斯本季首度回歸，投0.2局飆出2K。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊近幾年的牛棚大將畢坦西斯（Dellin Betances），在今天終於從傷兵名單回歸，並上場投了他今年的第一場比賽，只不過讓人擔心的是，他那顆過往動輒能飆上100英哩的火球，今天大概都在92至94英哩上下。

今天畢坦西斯面對藍鳥，主投0.2局飆出2K，但他今天的速球最快僅來到94.9英哩，沒有一球速球的速度來到95英哩，比起他生涯97.9英哩的均速還慢上許多。球季即將邁入尾聲，畢坦西斯很可能沒辦法在季後賽前找回那顆火球，但這位經驗豐富的牛棚大將受訪時透露自己的信心。

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畢坦西斯被問到速球不如以往該怎麼投球時回答道：「許多人都能做到，我不知道為何我不行。我的變化球還是很好，因此速差是最重要的，我得確定能夠破壞打者的平衡。手臂的力量並不是我現在要追求的，當然有的話是最好，而我現在有兩個禮拜能夠去調整。」畢坦西斯說：「我只要投得越多，我就會變得更好。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到畢坦西斯的狀況時也對他很有信心，他希望能夠把畢坦西斯放進勝利組的牛棚當中：「他過往一直都是很好的救援投手，當他的進展順利時他就能夠和他以前一樣好。希望球季的最後幾週，他能夠有明顯的進步，持續提升他的球速，並希望他可以在10月時扮演球隊很重要的一部分。這是他最後幾週最重要的事情。」

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