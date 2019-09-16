中職》龍狀元劉基鴻回母校 捐贈首月薪資並勉勵學弟妹

味全龍狀元郎劉基鴻今天回到母校台中市豐田國小對學弟進行經驗傳承與分享。（經紀公司提供）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍狀元郎劉基鴻今天回到母校台中市豐田國小對學弟進行經驗傳承與分享，劉基鴻的母親許素美女士過去也是豐田國小的老師，感恩母校的栽培與鍛鍊，捐贈首月薪資給豐田國小。

劉基鴻在2013年就讀豐田國小時，獲得101年度國小軟式聯賽獲得第七名，且獲選IBA世界軟式少棒錦標賽國手，更奪下冠軍金盃。今天與雙親返校拜會校長陳金池，在週會時贈與學校首月薪資以期讓母校棒球隊能有更臻完善的發展。校長回贈劉基鴻感謝狀以此感謝。

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在朝會上豐田國小的學弟們以喊聲歡迎學長，劉基鴻說到感謝過去在學校教導他的老師們與教練們，嚴厲的指導不管在生活上或是品德教育上都有很大的幫助。劉基鴻對學弟妹勉勵說：「要不斷的努力再努力，要永不放棄。」

中職選秀狀元劉基鴻（中）感恩母校，捐贈首月薪資。（經紀公司提供）

豐田國小校長陳金池表示，非常感謝劉基鴻對於母校的支持，可以拿出人生的第一份薪水來捐贈給學弟學妹，校長第一時間非常的感動。陳金池校長說：「人生的第一份薪水捐贈給學校，豐田國小的學弟妹們會更加珍惜，並學習懂得感謝與回饋，再次感謝基鴻對母校的貢獻。」

教練黃盟閎老師說到：「國小時基鴻就展現積極求勝的心態，帶領隊友奪下全國賽的佳績。」國小班導師王仕萍老師也說到：「在豐田這邊較注重課業，對於棒球隊的同學也不會放水，要完成學業才能參與練習。」

劉基鴻的母校豐田國小，同時也是頂新和德文教基金會接棒未來棒球公益計畫捐贈學校之一，有了劉基鴻這樣傑出的學長作為表率，相信在計畫的支持下，未來一定能為台中、為基層培育更多優秀好手，也期待豐田國小能再出現下一個選秀狀元。

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