中職》桃猿最後主題趴 上演頂尖魔法大對決

魔術師陳日昇。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕魔法趴神魔再臨！大「魔」王陳日昇將在9月21日（六）及22日（日）再度降臨桃園國際棒球場進行生涯「神」魔法挑戰，繼去年陳日昇成功挑戰預測球賽比數，甚至預測整場比賽中可能出現的狀況後，引起全亞洲魔術界嘩然，然而來自日本的「魔術帝王」上口龍生不能信服，直言將突破「視覺的衝擊」，台日魔法頂尖對決即將在桃園引爆。

陳日昇曾獲「日本海魔術大賽總冠軍」及「觀眾票選最佳魔術師」，魔術界奧斯卡梅林獎「最佳舞台創意魔術師」，2014年受邀至法國電視台演出，2017年日本東京電視台跨年特別節目演出，2018年在台北市政府101跨年晚會擔任壓軸演出，並且成功前進全猿主場，在棒球場的環境下大顯魔王身手，直接在萬人面前展現瞬間移動，前所未見！

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魔術師上口龍生。（桃猿提供）

上口龍生（Kamiguchi Ryusei）從19歲開始學習魔術。1992年起擔任職業魔術師三年，並於1994年個人獨立出道。上口龍生是日本魔術獎項保持人，出道短短一年之內獲得三座冠軍獎項 《日本SAM魔術協會－年度魔術師》&《日本UGM魔術協會－冠軍》以及《Naniwa魔術大會－冠軍》，到目前為止都尚未被打破。

上口龍生被稱為日本「魔術帝王」，因為他擅長所有類型的魔術演出，包括近距離魔術、舞台魔術、大型幻術以及日本傳統魔術，他不僅是江戶時代以來日本傳統魔術的繼承者，也是日本專業魔術師的先驅之一。

如今台日魔術界天王選擇在桃園國際棒球場對決，陳日昇笑說：「賽後絕對不要錯過我和上口大師的魔法趴，這次接受上口大師的挑戰，我已經準備好了，現場球迷的尖叫聲就是我的動力，來全猿主場享受視覺的衝擊吧！」

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