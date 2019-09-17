MLB》洋基王牌復出！ 塞維里諾明先發戰天使

塞維里諾將於台灣時間9月18日在洋基主場先發迎戰天使。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「火球男」塞維里諾（Luis Severino）因右肩傷勢困擾，本季在大聯盟還未能亮相，如今傳來令人振奮消息！塞維里諾將於台灣時間9月18日在洋基主場先發迎戰天使，屆時將是塞維里諾本季初登板。

塞維里諾於季前春訓時，被診斷出右肩發炎無緣開幕戰，後來經過MRI檢查發現闊背肌2級拉傷，復出時間被迫延長，無奈又因右肩痠痛再度停機，復建計劃可說是一波三折。歷經長達半年的時間，塞維里諾終於在8月底於小聯盟展開復健賽，最快球速來到158公里，「這是一個漫長的等待，但是它發生了。我的身體現在非常的健康，我將盡全力去幫助球隊。」塞維里諾興奮地表示。

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洋基總教練布恩（Aaron Boone）也對這位大聯盟兩屆明星賽投手給予高度評價，「他就是一個潛在的王牌，不僅在短期內對球隊很重要，從長遠來看，以他的能力絕對會長時間進入先發輪值。」

塞維里諾去年先發出賽32場，繳出19勝8敗、防禦率3.39的成績，是洋基去年勝投王。值得一提的是，塞維里諾去年前18場比賽，合計118.1局的投球內容，防禦率僅有1.98。

洋基目前戰績98勝53敗，位居美聯東區龍頭，距離第二的光芒拉開9場勝差，幾乎篤定晉級季後賽，塞維里諾的回歸對洋基來說絕對是季後賽不可或缺的一大戰力。

塞維里諾。（資料照，美聯社）

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