NBA》針對違規招募將祭重罰 最高罰3億台幣

雷納德與喬治攜手加盟快艇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為了遏止聯盟違法招募的惡習，NBA官方將對此祭出重罰，將原本罰款上限的500萬美元，上修為1000萬美元（約新台幣3億元），新規定將於美國時間9月20日的董事會獲得批准。

湖人球星A.戴維斯（Anthony Davis）上季高喊賣我，向前東家鵜鶘施壓交易，再加上雷納德（Kawhi Leonard）私下與喬治（Paul George）達成共識，一同前進快艇，杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）也攜手轉戰籃網，多名大咖球星轉隊消息在開市前都已經傳開，自由市場開放不到24小時就完成超過10億美元的合約簽定，引發許多球隊不滿，讓部分球隊老闆質疑有球隊沒按規則提前搶人，NBA也對此提出新規定。

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NBA聯盟在上週五發給30支球隊各一份備忘錄，要求球團必須保證不會違規與自由球員會面，內文也提到違規招募、薪資空間和自由球員等事項。

內文中提議將違規招募的罰款金額最高500萬美元，提高到1000萬美元，還有如果球隊和球員達成不合規定的協議，球隊最高將被罰款600萬美元，而且球員也會被罰25萬美元，這些提議將在美國時間9月20日的董事會決定是否通過。

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