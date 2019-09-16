高雄海碩男網賽》日本軍團來勢洶洶 新生代台將出師不利

台灣選手許育修。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕每年度男子網壇盛事「2019高雄海碩網球公開賽」今（16）日在高雄巨蛋點燃戰火，然而五位新生代台將先後在單打會外與會內賽上陣，卻不敵來勢洶洶的日本軍團、止步首輪。

上午九點半由單打會外賽率先拉開序幕，18歲新生代好手蔡長霖首度在高雄海碩盃亮相，面對日本好手山崎純平以3：6、1：6敗陣，賽後談到個人海碩盃初體驗，長霖表示「自己第一次面對這麼大的場面，所以上場很緊張，導致關鍵分發揮狀況不佳」。不過由於「巨人殺手」Bernard Tomic在實際下場練球後，考量因拇指受傷，週一與醫療團隊討論評估後選擇退賽，也讓蔡長霖成為「Lucky Loser」，遞補原先Tomic的種子籤位，並獲得會內賽首輪輪空，將等待台將尤承宇與韓國好手南智惺（Ji Sung Nam）之間的勝方。

請繼續往下閱讀...

「世大運戰神」李冠毅則是以4：6、2：6不敵2019台塑盃雙打亞軍高橋悠介，不過他在荷蘭選手西斯寧（Igor Sijsling）退賽後成為「Lucky Loser」，成功遞補進入會內賽，首輪將和「夜市球王」曾俊欣上演精彩的「台將內戰」。

台灣選手駱建勛。（記者黃志源攝）



單打會內賽由「台塑之星」駱建勛率先上陣，然而小駱以兩個2：6不敵日本好手野口莉央，賽後小駱表示「對手試圖把整體節奏放慢，導致自己很不適應」，對於今日整體表現不甚滿意，希望未來能在個人成績上有所突破。「左手重砲」何承叡迎戰日本好手関口周一，何承叡全場雖發出高達11記ACE球，卻在盤末關鍵分失守，最終就以6：7（6）、3：6敗陣下來。

中央球場晚間的賽事則是由2018高雄海碩盃雙打亞軍許育修出戰澳洲好手山提蘭（Akira Santillan），他接連在四月華國三太子盃與本次高雄海碩盃對決山提蘭，然而最終都以兩盤落敗，無緣上演甜蜜復仇。

賽後許育修表示今天整體表現有比上次進步，相當感謝球迷的鼓勵與支持，讓他在第二盤以2：5落後時，一度守住3個賽末點，甚至將比數扳平至5比5平手，雖然最終以3：6、5：7無緣拿下勝利，但育修十分享受每次在台灣出賽的時刻，接下來將把重點放在雙打賽事，期望和搭檔能有所發揮。

台灣選手何承叡。（記者黃志源攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法