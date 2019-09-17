MLB》為何洋基沒被傷病擊垮？ 總教練曝戰績不墜祕密

洋基隊總教練布恩（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今年創下大聯盟最慘的30位傷兵陸續進出名單的紀錄，但他們依然在分區屹立不搖，下個賽季甚至就能在分區封王，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）便在受訪時透露為何本季洋基隊能如此屹立不搖的原因。

《The Athletic》記者艾德勒（Lindsey Adler）在日前專訪布恩，問到布恩是如何能專注在眼前的事情上。布恩透露，他是個樂觀的人，而他也全心全意地信任球團的所有人和球員們。他相信球員會用他們自己的方式做出貢獻，球隊在很多事情都必須要走向正確的道路上，但這一切都需要信任。

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艾德勒詢問布恩，他能有著如此的自信，除了球隊深度有幫忙外，還有哪些是養成洋基隊本季球隊環境的因素？布恩認為，從評估獲得的球員到增加球隊的深度，都是靠洋基整個球團的力量幫忙。

洋基隊拉梅修。（資料照，美聯社）

布恩提到，今年洋基隊靠著球團發展部門做出了很多正確的補強與決定，他認為他們做了很棒的工作，讓這些球員提早適應洋基隊這個環境。所有要加入球隊的球員已經準備好為球隊做出貢獻，而非不知所措，布恩認為球員不會不知所措的部分原因是球隊有種力量，能夠讓人們來到這裡並感到舒適。

布恩說明道，在洋基隊這個大城市打球跟很多地方不太一樣，所以把外界的干擾以及壓力給盡力限制住是很重要的，因此布恩想要讓球隊能夠成為一個避風港。

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