足球》輸球遭有心人士見縫插針 台灣隊長1055字吐心聲

陳柏良。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊日前在世足賽亞洲區格賽連續不敵約旦和尼泊爾，晉級機會渺茫，賽後隊長陳柏良相當自責，「對不起，我們輸掉一場應該贏的比賽。」他強調，台灣可以輸球，但不應該毫無鬥志的被擊敗。

近期台灣男足受到許多網路酸民批判，但許多不理性，甚至有心人士見縫插針，也讓陳柏良感到心寒，今晚特別在臉書發表一篇1055字的文章，除了期盼球隊能團結，也呼籲選手要有責任心，未來要打出精采的球賽，將球迷找回來。

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以下是陳柏良臉書全文：

比賽過後總有很多需要去檢討與改善的地方，但有時不想去講太多，因為與其去解釋那些無關緊要的話題，倒不如把這些時間用來強化自己。

但最近可能很多人誤解了我的意思，我想整個球隊很團結這是不需要多說的。輸球不開心這都很正常，全因為我們在乎，因為我們希望拿下每一場勝利，送給願意花錢買票進場支持我們的球迷朋友們。現代的足球進步飛快，更加講究於整體，所以場上的11位球員都應該為了整個團隊去踢比賽，嚴格執行教練的戰術為先，舉個例子好了，世界上最好的球員梅西與C羅都會參與到整個團隊參與防守，因為他們清楚，有再好的個人表現，自己進多少顆球，如果最終團隊沒有贏球，那都是白費的。

最近有些口口聲聲說愛台灣足球的人，卻一直發言亂帶風向，搞得有些球迷都不願意進場看球。當然首先中華隊成績是最為重要，只要有好的成績才會吸引更多人到場加油，所以我想跟球員們說，現在中華隊所有的一切不是天上掉下來的，而是經過好幾十年以來，大家一起努力、慢慢改變才有的今天，我們更應該懂得珍惜，讓自己、讓團隊能夠變得更好，也讓台灣的孩子，能夠在台灣踢球看到希望，這樣台灣足球才會更有未來更有希望。話說回來我還是想跟球迷們說，可能最近的表現讓你們失望了，不願意再花時間花錢進場幫中華隊加油，可是在台灣這個足球大環境裡，我希望我們能夠團結起來，也很需要球迷的力量一起去改變它。可能你們不知道，每次回到主場，你們每一份的支持、你們打氣吶喊的聲音都令場上的我們很感動，更有動力去踢。

還有我想跟一直在分化球迷的九先生與小公主說，你可以攻擊我沒有關係，因為我沒你們這麼脆弱，我只會想怎麼讓整個大環境變好，這才是對我最重要的。口口聲聲說愛台灣足球，最後卻因為沒有得到你們想擁有的利益，而在裡頭搞破壞，有些話不爭不代表害怕你們，只是我怕傷了你們的玻璃心，別最後搞的大家看笑話而已。

最後我想跟球員說，教練顧大局不願與大家發脾氣，但是不好意思我是個直接的人，你們要清楚穿上中華隊球衣就要有責任、有榮譽心，因為不是每個人都可以穿上的，你們參與的是競技體育，非常的現實，必須經得起表揚也得扛得起批評，只有大家都好了，台灣足球才會好起來。

很多人跟我說其實可以放棄國家隊，專心在於職業隊就好，你這麼拼可能會影響你的職業生涯，但沒有人知道為什麼我那麼累但我還是願意接受中華隊的徵召，我甚至能為中華隊犧牲我所有的一切，原因只有一個.. 就是因為有你們在。

「今天如果沒有中華隊能有現在的我嗎？！」

這句話我說給自己聽，也說給曾經穿上中華隊的球員聽。

誰在乎台灣足球，眼睛可能看不到，但心裡一定能感受到。

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