NBA》低頭工作！原來球員在群組都在聊這些

杜蘭特當低頭族滑手機。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕隨著科技日新月異，不少公司透過手機社群軟體建立群組交代工作事項，NBA的生態也是如此，《HoopsHype》調查顯示，約自2014年起，各隊興起創立群組的風氣，讓球員能隨時隨地接收教練的指令。

在比賽揭開序幕前，不時看到球員在場邊當低頭族滑手機，事實上，這是做為職業選手工作的一部份，完成教練安排的訓練計畫，討論策略及賽後檢討，球員之間也會在群組內閒聊，增進彼此感情。

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今夏從勇士轉戰湖人的控衛庫克透露，現在社群群組已蔚為風潮，他在換隊馬上收到邀請，此舉能幫助球員「破冰」認識新隊友，盡快融入球隊。此外，教練會開始找尋合適軟體，起初是用WhatsApp發布消息，現在會選擇GroupMe或Teamworks，進化到能在群組設定行事曆，替每個球員安排計畫。

不過，並不是每位球員都能順應時代的潮流，曾3獲年度最佳第六人的39歲老將克勞佛因使用黑莓機，無法安裝軟體，教練得另外傳簡訊通知。

除了例行公事，球員會在群組聊場外生活，諸如賽後行程，能否幫忙買東西等瑣碎話題。據悉，快艇球員貝佛利和L.威廉斯發聲頻率很高，籃網中鋒D.喬丹和魔術長人伍切維奇最愛傳千奇百怪的資訊，逗樂隊友，但進入季後賽便會上緊發條，多是賽後意見交流，如何奪勝的策略討論，不太有與比賽無關的訊息。

不同隊的選手會開群組私下商談「組隊計畫」，教練也會創立屬於他們的對話框，分享觀察球員的評價。

科技軟體帶來便利，資訊數位化讓消息快速流通，讓球員之間透過場外交流提升場上的化學效應，但互動過於頻繁也帶來困擾，一匿名教練受訪時苦笑表示，「現在我休假得關掉通知，否則手機整天震動，都無法睡覺。」

32歲的前勇士冠軍成員史培茲對於現在的潮流或許還不太習慣，甚至對此產生的科技冷漠有點反感，他認為現在球員整天盯著手機，反而少了人與人之間的交談。

不過，前球員工會副主席伊凡斯表示，群組的互動熱絡程度，多少會反映球員在場上配合的默契；教練也能在拋出問題後，得到不同球員的回饋，提升團隊凝聚力。

有趣的是，球員在陷入交易傳聞時會互虧，對話框不時傳出「趕快刷沃神的推特，可能該準備收拾行囊了。」的玩笑話，最終仍不得不面對球員離隊的現實狀況，前太陽隊助教托博特表示，雖然很無奈，但還是得忍痛把球員踢出群組。

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