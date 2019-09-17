MLB》小熊又有壞消息！明星一壘手腳踝扭傷剩餘賽季恐報銷

瑞佐剩餘賽季可能不會再出賽。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕目前正為國聯中區王位奮戰的芝加哥小熊隊今再傳出壞消息，昨與海盜之役因傷退場的當家一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），在經過MRI檢查後，初步判定結果為外側腳踝扭傷，雖然不需要進行手術，但剩餘賽季恐將無法出賽。

瑞佐昨役3局上為處理海盜投手威廉斯（Trevor Williams）的短打而扭傷腳踝，當時退場休息後，球隊就立刻為他進行X光檢查，結果沒有發現任何骨裂狀況，而在進接受短暫治療後，目前瑞佐未來的5到7天都必須穿著護具行走，之後才會再進行進一步的評估，接著決定歸隊日期。

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這對目前正在力拚國聯中區龍頭的小熊當然是極度利空的消息，先前明星遊擊手巴耶茲（Javier Baez）才因拇指骨裂確定無法在例行賽結束前回歸、二壘手羅素（Addison Russell）則因腦震盪還在傷兵名單。目前小熊在國聯中區落後龍頭紅雀2場勝差，外卡暫時名列第二，但僅領先釀酒人1場勝差。

瑞佐今年出賽140場裡繳出打擊率0.289、26轟、93分打點的成績，攻擊指數0.920更是生涯次高。今日小熊迎戰紅人的比賽，一壘的位置將由捕手卡拉提尼（Victor Caratini）頂替，此外工具人 哈普（Ian Happ）、索布里斯特（Ben Zobrist）等人也都是瑞佐缺陣時能夠活用的選項。

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