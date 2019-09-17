NBA》豪賭？「怪病」狀元轉隊後一場沒打 魔術仍開38億年薪給他

2017年狀元郎後衛佛爾茲（中），加入魔術後因傷缺席至今，連一場比賽都還沒打。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕2017年選秀被七六人挑中成狀元的後衛佛爾茲（Markelle Fultz），恐怕是NBA近年來狀況最複雜、命運最多舛的狀元郎，之後不但罹患胸廓出口症候群，還疑似出現投籃失憶症，最後七六人只好認賠將他交易到魔術，不過儘管他上個賽季因肩傷僅出賽19場，魔術今仍宣布將執行他2020-21合約1200萬美元的球隊選項。

2017年在選秀會上以第一順位被七六人選進的佛爾茲，菜鳥球季就因傷只出賽14場，4月在與公鹿的比賽中繳出13分、10籃板、10助攻，成為聯盟史上最年輕完成「大三元」的球員，但去年球季依舊無法擺脫病魔，至今僅打19場，繳出8.2分、3.7籃板、3.1助攻的成績。

請繼續往下閱讀...

自加入NBA以來，佛爾茲一共只出賽33場。（資料照，美聯社）

最終七六人在今年2月交易截止前選擇「認賠殺出」，將佛爾茲交易至魔術，換來J.西蒙斯（Jonathan Simmons）、以及一個2020年選秀首輪籤（來自雷霆）、一個2019年次輪籤（來自騎士），雖然這位前狀元郎來到奧蘭多後一場球都還沒打，連復出也暫時沒有具體的時間表，不過魔術仍選擇再給他一年時間，今宣布將執行佛爾茲2020-21賽季價值約1230萬元（約新台幣38億）的球隊選項。

雖然外界對魔術的操作一片譁然，不過ESPN的記者馬克斯（Bobby Marks）卻指出，無論是否執行佛爾茲的球隊選項，魔術隊在2020-21球季都將超過薪資上限，而且考慮到佛爾茲今年才21歲，加上他仍有潛在的爆發空間，所以認為魔術隊的風險其實並不大。

而除了佛爾茲之外，魔術隊同時也正式執行艾薩克（Jonathan Isaac）和班霸（Mohamed Bamba）的2020-21的球隊選項，看好這三位年輕小將帶給奧蘭多光明的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法