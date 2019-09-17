MLB》超糗！「1955年登上大聯盟」川普頒獎給李維拉口誤鬧笑話

“After five years playing in the minors, in 1955, Mariano finally made it to the big leagues.” —⁦@realDonaldTrump⁩ on Mariano Rivera’s debut with the Yankees. pic.twitter.com/WNHBOALl3F — Andrew Feinberg （@AndrewFeinberg） 2019年9月16日

〔體育中心／綜合報導〕今年成為第一位以全票通過入選名人堂的洋基終結者李維拉（Mariano Rivera）今再獲得另一項成就，獲頒總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），不過美國總統川普在致詞時卻口誤、鬧了大笑話，引起球迷熱議。

總統自由勳章是美國授予平民的最高榮譽，來自巴拿馬、在2015年成為美國公民的李維拉由於在棒球場上的偉大成就，獲頒此一勳章實至名歸，典禮開始時還特別播放李維拉的出場曲〈睡魔降臨〉。

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川普為李維拉戴上總統自由勳章。（路透）

川普總統在15分鐘的致詞裡，講述了李維拉的生平、如何從巴拿馬一路來到最高殿堂的過程、也提到他如何練成卡特球這項招牌武器，並介紹他生涯幾個經典時刻，不料美中不足的是，在提到李維拉的初登板年分時，川普竟口誤說：「經歷5年的小聯盟生涯後，李維拉終於在1955（應該為1995年）登上大聯盟。」

川普鬧了這麼大的笑話，美國網友當然也沒有放過揶揄的機會，有網友表示如此一來25歲才初登板的李維拉，「退休的時候已經84歲了，看起來真年輕」，且這樣59個球季才累積652次救援成功，「平均1季才11次，可以進名人堂嗎？」

川普為李維拉戴上總統自由勳章。（路透）

李維拉。（路透）

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