足球》「進球很簡單！」 瑞典神鋒破銀河隊史進球紀錄

伊布本賽季已攻進26球，打破隊史單季最多進球紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕效力洛杉磯銀河的瑞典神鋒「伊布」伊布拉希莫维奇（Zlatan Ibrahimović），在面對堪薩斯體育時個人獨進3球，並在這賽季於MLS賽場已攻下26球，打破隊史單季進球紀錄，最終率領銀河以7：2血洗堪薩斯體育，銀河排名衝上西部第5。

伊布在比賽中完成帽子戲法後，本季進球數來到26球，僅落後給射手榜龍頭、墨西哥前鋒維拉（Carlos Vela）2球，26顆進球也打破由魯伊茲（Carlos Ruiz）於2002年所保持的單季24球隊史紀錄，已屆37歲的伊布身手依舊，離開歐洲來到北美戰場，進球能力不隨年紀增長而有所遞減。

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「進球很簡單，你只要像我（Zlatan）一樣就好，然後你就會進球了！」這位瑞典傳奇前鋒在受訪時說：「我試著用最好的方式去幫助球隊，而這方式對我來說就是進球。」

這位曾效力巴黎聖日耳曼、曼聯的前鋒，一如往常地在談論中展現自身傲人的氣勢和自信，但伊布可不只是嘴上功夫厲害，連腳下功夫也是相當了得。銀河本季例行賽剩下4場比賽要踢，目前排在西部第5的銀河不只要保住季後賽席次，更要備戰下一個階段的賽事，而伊布將扮演陣中最重要的角色。

本場比賽伊布攻進3球，幫助銀河以7：2大勝堪薩斯體育。（今日美國）

伊布進球後接受球迷們的歡呼。（今日美國）

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