足球》巴黎3叉戟缺席歐冠首戰 皇馬傷兵滿營不遑多讓！

內馬爾被歐足聯禁賽2場，因此此戰和下一戰將無法出賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季歐冠小組賽將於這週中開踢，抽籤進A組的巴黎聖日耳曼和皇家馬德里將在首戰對上，大巴黎的姆巴佩（Kylian Mbappé）、卡瓦尼（Edinson Cavani）因傷將缺席此役，內馬爾（Neymar）則是被歐足聯禁賽，皇馬更有5名主力在傷兵名單中，兩豪門首戰的星光程度因而下降不少。

大巴黎陣中最強大的三叉戟鋒線組合中姆巴佩和卡瓦尼都將因傷勢問題缺席歐冠首戰，而內馬爾因上賽季16強辱罵裁判而被歐足聯禁賽2場，不只對上皇馬的首戰，第2戰作客加拉塔薩雷的比賽也會被禁賽。

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皇馬的部分則有巴西左邊衛馬塞洛（Marcelo）因背傷進入傷兵名單，同事傷兵的還有2018金球獎得主莫德里奇（Luka Modrić）、西班牙明星中場伊斯科（Isco）和阿森西奧（Marco Asensio），另外還有年輕的烏拉圭中場巴爾維德（Fede Valverde）也是傷兵一員。

馬塞洛受傷後的左路空缺將由新加盟的門迪（Ferland Mendy）頂替上來，這名24歲的法國邊後衛今夏才從法甲里昂加入皇馬，將和昔日世界最佳左邊衛，競爭先發位置。

在轉會窗關閉前最後一刻，才從國際米蘭轉隊至大巴黎的阿根廷前鋒伊卡迪，將補上大巴黎鋒線上短缺的人手。本場歐陸兩大豪門的對決將在9月19日清晨3點開踢。

姆巴佩因傷將缺席歐冠首戰，好消息是歸期將至。（資料照，美聯社）

馬塞洛因背傷進入傷兵名單。（資料照，美聯社）

2018年金球獎得主莫德里奇也躺在傷兵名單中。（資料照，路透社）

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