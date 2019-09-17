MLB》大谷狂粉是你？天使終結者爆會請翻譯水原一平做這件事...

Hansel Robles likes to ask Ippei Mizuhara （Shohei Ohtani’s translator） to write Japanese on his hand. Ippei has done it pretty consistently of late. Today he wrote, “You guys really like my palm, don’t you?” pic.twitter.com/IHcLBFReJZ — Maria Torres （@maria_torres3） 2019年6月19日

〔體育中心／綜合報導〕天使終結者羅布雷斯（Hansel Robles）今年投出驚奇賽季，目前出賽67場、拿下21次救援成功，防禦率僅2.36，《Baseball Reference》統計的WAR（勝利貢獻值）2.5、甚至比大谷翔平（2.4）更加出色，不過羅布雷斯私底下其實非常喜歡與這位來自日本的二刀流好手互動。

羅布雷斯去年6月遭到大都會指定讓渡、隨後加盟天使，沒想到表現卻倒吃甘蔗，在直球球速突飆、可以來到100英哩的狀況下，加上拾回變速球這項武器，總是讓打者一籌莫展，不僅順利從天使季初簽下的艾倫（Cody Allen）手中奪下終結者大位、在投手丘上的宰制力也愈趨出色，過去的40場比賽防禦率只有1.25，是美聯自6月1日所有投球局數超過40局的投手中最佳的成績。

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羅布雷斯本季表現出色、目前已拿下21次救援成功。（資料照，法新社）

《洛杉磯時報》記者托瑞斯（Maria Torres）在撰文介紹羅布雷斯上述表現時，也提到了他在隊上總是擔任開心果的角色，並提到來自多明尼加的他雖與大谷翔平無法溝通，但羅布雷斯總會請大谷翻譯水原一平在自己的手掌寫下想要說的日文，例如「大谷是最棒的」，在大谷翔平達成完全打擊那天，他也請水原寫下「大谷還不賴，對吧？」此外他也曾親自穿上天使球團將在9月24日發放給球迷的大谷T恤亮相，展現與大谷的好交情。

羅布雷斯穿上大谷T恤。（圖片取自推特）

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