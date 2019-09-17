MLB》金鶯外野手秀五星級飛撲美技 主播興奮到「破音」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯作客老虎系列賽最終戰，近期用火燙表現站穩先發的金鶯外野手桑坦德（Anthony Santander），今在4局下展現超狂五星級飛撲美技，接殺了狄克森（Brandon Dixon）能成為安打的飛球，博得滿堂彩，不過金鶯今整場的攻勢難以串聯，最後仍以2：5不敵老虎。

此役金鶯先發明斯（John Means）首局就碰上亂流，一上來先被雷耶斯（Victor Reyes）敲出三壘安打，又被莫瑟 （Jordy Mercer）轟出2分砲，讓老虎先馳得點，而明斯隨後回穩2、3兩個半局都讓老虎打者三上三下。

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莫瑟（右）開轟兩分砲。（USA TODAY Sports）

4局下，明斯分別用滾地球和內野飛球解決掉卡布雷拉（Miguel Cabrera）、坎德拉里歐 （Jeimer Candelario），接下來狄克森在1好1球後逮中明斯的變速球，敲出中右外野平飛球，眼看就要落地形成安打，不過桑坦德馬上從旁殺出，飛撲直接將球接進手套，化解老虎的攻勢，美技不但獲得現場球迷掌聲，連正在播報的外國主播興奮到「破音」。

桑坦德飛撲將狄克森擊出的飛球準確接進手套。（USA TODAY Sports）

桑坦德大秀五星級美技守備。（USA TODAY Sports）

不過桑坦德這次美技也成為金鶯此役唯一亮點，打線慘遭老虎先發亞歷山大（Tyler Alexander）壓制前5局全隊僅敲出2安，第5局又讓老虎再拿2分，直到6、7局才突破重圍靠著4支安打辛苦拿下2分，但接下來打擊仍一蹶不振，終場就以2：5敗給老虎。

金鶯先發明斯主投5.2局被敲6安失5分的最後苦吞個人本季第11敗；25歲的老虎先發亞歷山大主投6局僅被敲4安失1分，最後則是開心收下自己在大聯盟生涯首勝。

明斯苦吞本季第11敗。（USA TODAY Sports）

老虎先發亞歷山大收下大聯盟生涯首勝。（法新社）

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