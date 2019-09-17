桌球亞錦賽》「怪物少年」竟爆冷慘輸！印度老將傷退日本驚險晉級

日本「怪物少年」張本智和昨在8強賽擔任第一點，卻爆冷輸給排名選不如自己的印度賈納納塞卡倫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年亞洲桌球錦標賽持續在印尼開打，本屆日本男團由16歲的「怪物少年」張本智和領銜出擊，昨在8強賽最後一戰由日本交手印度，沒想到擔任第一點的張本智和竟直落三爆冷輸給排名不及他的印度選手，好在擔任2、3點的隊友都沒漏氣，加上印度老將阿昌塔因傷退賽，日本隊才以3：1有驚無險挺進4強。

本屆日本在亞錦賽沒有組成最強陣容，兩大戰將水谷隼、丹羽孝希都缺席，由16歲、世界排名第5的「怪物少年」張本智和領軍出征。日本8強戰遭遇印度，打頭陣的張本智和出師不利，以4：11、7：11、10：12直落三不敵世界排名30的賈納納塞卡倫，讓印度先馳得點。

請繼續往下閱讀...

賈納納塞卡倫爆冷直落三擊退張本智和。（圖片取自ITTF官網）

好在接下來擔任第2點的吉村真晴先以3：1戰勝阿昌塔，替日本隊扳回一城，第3點的神巧也以3：1擊退戴塞伊，替日本隊取得2：1領先，第4點日本隊再度派出張本智和，印度則推阿昌塔應戰，不料兩人首局打到7：3時，阿昌塔疑似因體力不支突然倒地，在醫療暫停過後，阿昌塔還是難以繼續比賽，只好無奈退賽，也讓日本隊以3：1拿下勝利，明天將在4強賽與中國隊爭取冠軍戰門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法