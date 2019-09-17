MLB》大都會讓步了！順雷神的意 下場先發不配明星捕手

辛德加德（右）與拉莫斯搭配下的投球表現總是不盡理想。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）先前被爆不願與明星捕手拉莫斯（Wilson Ramos）搭配引發一連串風波，大聯盟官網記者Anthony DiComo今報導，消息來源指出，大都會球團將會讓步，讓辛德加德在下一場面對洛磯隊先發時與陣中另外一位捕手李維拉（Rene Rivera）搭配。

《紐約郵報》日前披露，辛德加德在8日面對費城人隊時因不滿捕手是拉莫斯而與球團大吵，該役他投5局送出5K丟4分、無關勝負，但球團考量拉莫斯的火力比其他兩位捕手李維拉、尼多（Tomas Nido）出色許多，下一場面對道奇的比賽，依舊將拉莫斯列上先發打線，結果辛德加德一樣5局失4分，最後苦吞敗仗。

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辛德加德與不同捕手搭配表現會有嚴重落差是不爭的事實，本季他與尼多、李維拉搭配的防禦率是2.22、配拉莫斯則高達5.20，因此大都會球團終於決定讓美國時間週三作客洛磯三連戰最後一場比賽、雷神將掛帥登板時，由李維拉擔任先發捕手。

官網指出，大都會這已是極大的讓步，由於不會讓拉莫斯連續蹲捕4場的原則，三連戰的首兩戰他只能出賽一場，因此大都會的攻擊火力在主戰捕手只會先發一場的情況下，應會受到相當程度的影響。

李維拉（右）將與辛德加德在洛磯系列賽中搭配出賽。（資料照，美聯社）

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