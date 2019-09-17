MLB》貝里歐斯7.1局好投收13勝 白襪兩轟成空響（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕雙城先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）今在主場迎戰白襪，主投7.1局被敲5安失2分，另有8張老K的表現有效壓制白襪的火力，最終雙城以5：3保住比賽勝利，貝里歐斯收下本季第13勝，終結者羅傑斯（Taylor Rogers）救火成功拿下本季第27次救援成功。

貝里歐斯今投7.1局失2分拿下本季第13勝。（美聯社）

貝里歐斯頭兩局各掉1分，包括第2局被麥肯（James McCann）敲出一發陽春砲，自此之後的投球內容便無失分紀錄，其中6局上半更有一次精彩的牽制，讓

孟卡達（Yoan Moncada）在一壘前飲恨出局，成功化解白襪的攻勢。

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孟卡達今天雖有2安表現，但於6局上半慘遭牽制出局。（美聯社）

雙城的攻勢在2局下半展開，波蘭柯（Jorge Polanco）的高飛犧牲打和克魯茲（Nelson Cruz）帶有1分打點的一壘安打替球隊添得2分。5、6局再靠著賈佛（Mitch Garver）的二壘安打送回1分，以及阿拉耶茲（Luis Arraez）帶有2分打點的安打，幫助雙城奠定勝基。

白襪除了1、2局得到2分外，還有9局上半希梅涅茲（Eloy Jimenez）的陽春砲追回1分，只可惜反攻僅止於此，最終依舊以3：5敗給雙城。此役阿拉耶茲4打數敲3安打，另貢獻2分打點表現最佳，是雙城致勝的最大功臣。

雙城貝里歐斯7.1局失2分拿下本季第13勝，ERA是水準之上的3.58。白襪先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）今投5.1局被敲9安失5分，苦吞本季第14敗。

雙城目前92勝58敗依舊在美聯中區排行龍頭，領先第2的印地安人有5場勝差。白襪目前戰績65勝85敗，在美聯中區排行老3，已無緣季後賽。

阿拉耶茲本場繳出3安2打點，是雙城打線中表現最佳的球員。（美聯社）

麥肯本場敲出一發陽春砲。（今日美國）

雙城終結者羅傑斯拿下本季第27次救援成功。（今日美國）

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