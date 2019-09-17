桌球》下剋上擊敗日本「怪物少年」 印度選手：生涯最大勝利

賈納納塞卡倫爆冷擊敗張本智和。（圖片取自ITTF官網）

〔體育中心／綜合報導〕2019年亞洲桌球錦標賽持續在印尼開打，昨8強賽最終戰由印度隊交手日本隊，沒想到擔任世界排名30的印度選手賈納納塞卡倫，竟在第一點爆冷扳倒世界排名第5的日本張本智和，雖然印度隊最後仍以1：3無緣4強，不過自己竟能直落三擊敗「怪物少年」，還是讓賈納納塞卡倫賽後受訪時大呼「拿下職業生涯最大的勝利」。

日本隊本屆亞錦賽在8強戰遭遇印度，派出陣中世界排名最高的日本新星張本智和打頭陣，沒想到卻出師不利，張本竟以4：11、7：11、10：12，直落三爆冷不敵世界排名不如自己的賈納納塞卡倫，讓印度隊先馳得點。

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日本16歲「怪物少年」張本智和。（美聯社）

賽後受訪時賈納納塞卡倫難掩興奮表示：「我覺得這是我職業生涯目前最大的勝利，擊敗張本智和也是我首次打贏世界排名前5的選手，我這輩子都會永遠記得這場比賽。」

雖然接下來擔任第2點的老將阿昌塔和第3點的戴塞伊都先後敗下陣來，第4點也因阿昌塔傷退將勝利拱手讓出，印度最後以1：3不敵日本，無緣4強。

「雖然最終比賽結果不如預期，但我覺得我們都已經盡力了，」賈納納塞卡倫說道，「最後那場他（阿昌塔）因為身體的問題沒能打下去，但這一戰對日本我們打得很棒，明天來排位賽對上新加坡我們也會繼續努力。」

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