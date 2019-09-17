MLB》歐蘇納開轟4打點助拳 哈德森力壓「天才小史」奪16勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今天派出王牌先發哈德森（Dakota Hudson）出戰國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg），哈德森主投7局失2分，拿下本季第16勝，史崔斯伯格雖無緣第18勝，但依舊位居國聯勝投王寶座，另外紅雀強打歐蘇納（Marcell Ozuna）本場貢獻1轟外帶4分打點，幫助紅雀以4：2擊敗國民。

歐蘇納單場貢獻4分打點，紅雀全場得分一手包辦，包括敲出1發兩分砲。（美聯社）

首局下半歐蘇納面對小史，擊出一發兩分打點的紅不讓，幫主隊率先取得2分領先。直到4局上半國民才靠著羅布列斯（Victor Robles）於滿壘情況下擊出帶有1分打點的一壘安打，替紅雀追回1分。

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6局上半國民明星三壘手，同是國聯打點王的倫登（Anthony Rendon）大棒一揮擊出左外野方向的陽春全壘打追平比數，幫天才小史的敗投解套。7局下半二三壘有人時，又是歐蘇納建功！這位明星外野手掃出場地規則的二壘安打，打回致勝的2分打點，最終紅雀得以靠著歐蘇納的關鍵安打以4：2拿下本賽勝利。

已奪17勝暫居國聯勝投王的天才小史，本場比賽僅投5局被敲3安失2分，雖有6次三振表現，但也送出4次保送，所幸靠隊友扳平才能擺脫敗投資格。紅雀先發投手哈德森主投7局被敲5安失2分拿下本季第16勝，紅雀終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）投1個出局數僅花2球成功關門，收下本季第20次救援成功。

天才小史今挑戰本季第18勝失利。（今日美國）

紅雀目前戰績84勝66敗，在國聯中區排名第1，領先分區第2的小熊有2場勝差。輸球的國民則是82勝67敗，在國聯東區排名第2，落後第一個勇士達10場差，外卡排名則在國聯排名第1，和第2的小熊僅剩0.5場差，第3的釀酒人則是1場差。

值得一提的是，歐蘇納不只進攻端貢獻多，防守也貢獻一次長傳美技，抓到回本壘的跑者。

（影片來源：大聯盟官網）

哈德森投7局失2分拿下本季第16勝。（今日美國）

國民強打倫登當時敲出追平比分的陽春砲。（美聯社）

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