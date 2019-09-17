路跑》一起奪「金」！萬金石馬拉松明開放報名

邁入第18屆「萬金石馬拉松」於明年3月15日開跑，今天舉行報名啟動記者會，知名藝人李佳穎（中）擔任代言人。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕邁入第18屆「萬金石馬拉松」於明年3月15日開跑，今天舉行報名啟動記者會，知名藝人李佳穎擔任代言人，並由5度入圍葛萊美唱片設計獎的蕭青陽設計主視覺，呼應賽事不斷優化，帶出「邁向金標」的目標。

萬金石馬拉松從地方型的比賽躍升為國際認證賽事，從2015年起連續3年獲國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證，2018、2019年升級為銀標籤，明年力求朝向「金標籤」規範邁進。

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邁入第18屆「萬金石馬拉松」於明年3月15日開跑，今天舉行報名啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

田徑協會理事長葉政彥指出，未來在路線丈量及認證、提高晶片計時系統、醫療救護層級提升、英文媒體轉播等，所有競賽規範將以金標籤標準籌備辦理，明年將是重要觀察期，目標2021年萬金石馬拉松能登上IAAF金標賽事。

此外，今年組別也有所變動，分為馬拉松（42.195km）、挑戰馬組（10km）二組，明天開放報名，至10月23日截止，屆時將抽籤決定最後1萬1000名參賽者。

值得一提的是，萬金石馬拉松請到知名設計師蕭青陽操刀主視覺，過去曾3度參賽的他表示，希望能透過跑者的角度設計，讓參賽者能夠不斷挑戰的自己速度，也以「萬金石」的中文象形字轉化成幾何圖形，道出賽事主要核心精神「蛻變」，讓跑者跟賽事一起奪「金」。

邁入第18屆「萬金石馬拉松」於明年3月15日開跑，今天舉行報名啟動記者會，知名藝人李佳穎擔任代言人。（記者吳孟儒攝）

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