MLB》你看棒球幾年了？這位白襪鐵粉看了100多年！

克勞福（中）當了100多年白襪球迷，卻是第一次到球場看球。（圖片取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕112歲的美國人瑞克勞福（CP Crawford）上週五坐著輪椅進入白襪球場，他兩眼閃著淚光，從白襪名人堂球星貝恩斯（Harold Baines）手中接下繡有「112號克勞福」的球衣。

克勞福當了100多年白襪球迷，這卻是他第一次到球場看球，他的金句是：「小熊是支好球隊，但白襪是最棒的！」

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這椿美事是這麼來的，白襪資深行銷副總裁波爾在幾週之前，看到《芝加哥太陽報》一篇關於克勞福過生日的報導，「我看到他戴著白襪球帽，覺得很有意思，再看到報導中提及他想要到現場看白襪比賽，就決定要讓此事成真。」波爾就向克勞福目前居住的「Tri-State Village」護理之家聯繫，促成克勞福的首次球場行。

克勞福在芝加哥住了大半輩子，據信是美國現存最長人瑞，卻因為長時間在伊利諾中央鐵路工作，一直無法到球場看球。護理之家的代表就說，「他常常戴著白襪球帽，或穿著白襪T恤在大廳看比賽，能到球場對他來說意義重大。」

當白襪在1917年拿下隊史第1座世界大賽冠軍時，克勞福10歲，「如果想到他出生時，這個球團才成立6、7年，大家應該就可以充分理解了。」波爾說。

克勞福就在10名親友陪伴下於球場留下難忘回憶，他看到自己心儀的貝恩斯更是超級興奮。波爾說：「他是現存最老的白襪球迷，這是無庸置疑的事。」不過這場台灣時間上周五的比賽，白襪終場是以3：6不敵皇家。

克勞福（右）。（圖片取自推特）

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