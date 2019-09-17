中國賽》世界球后連兩站一輪遊！山口茜首輪苦戰三局爆冷遭淘汰

球后山口茜又爆冷出局。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國公開賽首日開打爆出最大冷門，世界球后、也是大會頭號種子的山口茜以22：20、17：21、22：24不敵世界排名33的俄羅斯女將柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），止步32強，連兩站都在首戰就出局。

山口茜在7月連續獲得超級1000系列印尼公開賽、超級750系列日本公開賽冠軍，擠下戴資穎成為球后，被視為世錦賽的奪冠大熱門，不過之前被爆出腰傷在身，世錦賽就先爆冷不敵世界排名32的新加坡女將楊佳敏。

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名列賽會頭號種子的山口茜，中國公開賽首輪對上柯塞茲卡雅，兩人過去對戰2戰小茜取得全勝的優勢，但此役小茜確從開賽就陷入苦戰，與柯塞茲卡雅激戰到最後才以22：20辛苦搶下出首局。

柯塞茲卡雅在次局力求振作，從開局一路壓著小茜打，很快就以21：17將戰局扳平。關鍵決勝局，小茜開局雖取得領先，不過接下來卻被俄羅斯女將連趕4分，小茜在比賽後段展現毅力急起直追，不過兩人一路拉鋸、數度暫平，但小茜最終仍以22：24不敵柯塞茲卡雅，首輪就爆冷出局。

柯塞茲卡雅次輪則將對上日本高橋沙也加和泰國女將金達蓬之間的勝方。

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