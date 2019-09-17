網球》謝淑薇再扮 「球后殺手」 大阪賽逆轉晉16強

謝淑薇逆轉晉級16強。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕泛太平洋女網賽於日本大阪正式點燃戰火，謝淑薇今天再次擦亮「球后殺手」的招牌，以3：6、7：6（1）、6：1逆轉西班牙好手穆古魯莎（Garbine Muguruza），勇闖16強。

謝淑薇上週在廣島女網賽黯然止步8強，挑戰衛冕失利，本週移師大阪捲土重來，首輪對上西班牙前球后穆古魯莎（Garbine Muguruza），雙方過去僅在去年澳網交手過1次，當時小薇以直落二取勝。

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今天謝淑薇開賽就陷入亂流，首局慘遭破發，儘管她展現頑強的纏鬥功力，第6局回破扳平戰局，但穆古魯莎此役有備而來，重砲發球加上暴力正拍發揮，小薇連掉3局讓出首盤。

尋求突破機會的謝淑薇，第二盤卻一度找不到發球節奏，讓穆古魯莎輕鬆破發搶下領先，不過，小薇在比賽中段調整狀態，與對手一路拉鋸，成功化解1賽末點，並在搶七以7：1拿下第二盤。

謝淑薇在決勝盤表現漸入佳境，發揮靈巧打法讓穆古魯莎不斷失誤，連破對手三個發球局，就此揚長而去，收下漂亮逆轉勝。

謝淑薇此站雙線出擊，單打賽事之外，她將與胞妹謝語倢搭檔雙打，首戰與波蘭的羅索絲卡（Alicja Rosolska）和烏克蘭的恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）交鋒。

另一方面，詹詠然／詹皓晴今天僅花48分鐘就收拾中國韓馨蘊和澳洲的愛達柴克（Monique Adamczak），晉級女雙8強。

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