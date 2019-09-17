MLB》索勒敲第45轟 追上「神鱒」並列美聯全壘打王（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕皇家重砲索勒（Jorge Soler）賽前累積44轟，產量緊追在「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的45轟之後，在今天作客面對運動家的比賽中，索勒敲出個人本季第45轟，追平神鱒並列美聯全壘打王，最終皇家在9局上半連下兩城，以6：5逆轉運動家。

索勒敲出本季第45轟，和楚奧特並列美聯全壘打王寶座。（法新社）

1局上半小孟德西（Raul Mondesi）掃出三壘安打，並帶有1分打點，幫助皇家先馳得點。1局下半奧爾森（Matt Olson）在一三壘有人的情況下擊出二壘安打，將壘上跑者都送回本壘，幫助運動家補進2分。

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2局下半運動家先發首棒游擊手希米恩（Marcus Semien）掃出2分打點全壘打，幫助球隊將比分拉開至4：1，希米恩今日繳出5打數3支安打，外加2打點2得分的優異成績。

運動家游擊手希米恩本場貢獻3支安打，包括一發2分砲。（法新社）

4局上半，索勒鎖定一顆偏高的快速球大棒一揮，將球擊出中外野大牆，形成一發447英尺遠的大號陽春砲，接著5局上半，擔任先發5棒左外野手的戈登（Alex Gordon）在2出局二三壘有人時，適時擊出帶有兩分打點的安打，再度扳平比分。

在8局下半，運動家靠著去年美聯全壘打王戴維斯（Khris Davis）擊出帶有1分打點的一壘安打又再次超前比分。9局上半皇家最後反攻半局，先是菲利浦斯（Brett Phillips）擊出陽春彈追平比數，小孟德西隨後補上帶有1分打點的致勝安打，最後皇家終結者甘迺迪（Ian Kennedy）9下成功關門，終場皇家以6：5逆轉氣走運動家。

皇家除了索勒全場4支2包括擊出本季第45轟之外，小孟德西全場5支3外帶2分打點的表現，以及梅瑞菲德（Whit Merrifield）所繳出5打數2安打並跑回3分的成績單最為優秀。

皇家先發投手史帕克曼（Glenn Sparkman）投4.1局被敲6安失4分無關勝敗，後援1局沒掉分的麥卡錫（Kevin McCarthy）收下本季第4勝，終結者甘迺迪後援1局無失分，喜收本季第30次救援成功。

運動家先發投手洛克（Tanner Roark）投4.2局被敲7安失4分，另飆出8次三振無關勝敗，後援1局掉2分的運動家終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks），無緣進帳本季第23次救援成功就算了，還吞下本季第3敗。

目前運動家戰績90勝61敗，在美聯西區排名第2，美聯外卡以1場勝差優勢排在第一。皇家則是56勝95敗在美聯中區排名第4，分區戰績僅優於聯盟墊底的老虎。

小孟德西全場5支3，包括2支長打和進帳2分打點。（法新社）

甘迺迪收下本季第30次救援成功。（今日美國）

罕德瑞克斯後援1局失2分苦吞敗投。（資料照，法新社）

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