NBA》保羅被交易是因為跟哈登不合？火箭老闆受訪闢謠

哈登（左）和魏斯布魯克（右）將再度攜手出擊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今夏在NBA投下震撼彈，以明星控衛保羅（Chris Paul）加上多支選秀籤從雷霆換來魏斯布魯克（Russell Westbrook），與哈登（James Harden）組成「MVP連線」，不過之前一度傳出保羅被交易是因為跟哈登不合，火箭老闆費提塔（Tilman Fertitta）近日在受訪時，也特別澄清交易保羅是因為魏少更適合火箭，絕對跟哈登無關。

過去曾有多次機會衝擊總冠軍的休士頓火箭，上季在西部4強對戰勇士大軍又提前放暑假，《ESPN》曾爆料，火箭在西部準決賽第6戰不敵勇士後，哈登、保羅賽後在休息室發生激烈爭吵，哈登當時更氣道直接放話「有他（保羅）就沒我」，讓兩人失和消息越演越烈，之後更傳出這是火箭隊最終送走保羅的原因之一。

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火箭在西部準決賽第6戰不敵勇士後，兩大球星哈登（左）、保羅（右）賽後傳出在休息室爆發激烈爭執。（資料照，美聯社）

而火箭老闆費提塔近日在接受《The Athletic》記者Shams Charania專訪時，說自己對於這樣的傳言非常不以為然，也表示和雷霆的交易跟這些傳言完全沒有任何關係，只是管理團隊認為「魏少」對他們來說是更好的選擇。

優秀的傳球視野以及控球能力，讓保羅享有現代第一控衛美名，不過飽受傷痛的困擾，他這兩年都只出賽了58場，而傷病纏身也影響了他在場上的表現。本季他三分球命中率為35.8％，創下他自2012-13球季以來的最低，投籃命中率41.9％更寫下生涯新低。

「我認為保羅在雷霆隊會打出絕佳表現，他油箱裡的油還很滿呢。過去兩年是因為他飽受傷病困擾，我相信新球季他就能向人們證明他仍聯盟最好的控衛之一」。不過費提塔接著話鋒一轉說道，「但相對他而言，Russell（魏少）可能更是更適合我們球隊風格的球員。」

火箭老闆費提塔（左）受訪闢謠，表示會把保龍送去雷霆跟哈登無關。（資料照，路透）

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