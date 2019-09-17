中國賽》球后山口茜再度一輪遊 戴資穎有望衝擊后座

台灣一姊戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽首日賽事，當今球后山口茜、以及世界第三的奧原希望，雙雙一輪遊打包回府，保分失敗，下週積分將遭扣。台灣一姊戴資穎只要打進八強就能增加積分，甚至有機會衝擊后座。

戴資穎明天被安排至第一球場第三場比賽，首戰將對決馬來西亞好手謝抒芽，兩人過去交手5次都是小戴獲勝，此戰比賽時間預計約在上午11點40分，仍要視比賽狀況而定；而台灣一哥周天成則被安排至第一球場第五場比賽，首輪將遇上世界排名31的泰國佩爾帕達布。中國賽將由愛爾達3台現場直播。

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世界球后山口茜、以及世界第三的奧原希望去年在中國賽都打到四強，而世界排名第二的中國好手陳雨菲則獲得亞軍，前三名都有保分壓力。

如今山口茜、奧原希望在中國賽首輪遭到淘汰，下週將遭扣積分。山口茜將扣掉去年中國賽的8400分，由去年韓國賽的6420分遞補，讓山口茜少了1980分，她的個人積分將從93930分降至91950分。

戴資穎目前積分為89845分，只要打進八強就能增加積分，若想重返后座，至少要打進冠軍戰才有機會。

球后山口茜連續兩站賽事都是一輪遊。（資料照，歐新社）

日本女將奧原希望。（資料照，路透）

中國好手陳雨菲。（資料照，法新社）

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