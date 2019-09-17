足球》亞洲大學足球錦標賽在台南 10國11隊明起熱血開踢

「2019亞洲大學足球錦標賽」將於9月18日至26日在台南開踢。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕「2019亞洲大學足球錦標賽」明起至9月26日，將在台南市立田徑場、台南市立足球場同步熱血開踢，共計有日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、越南、阿曼、印尼等9支國家代表隊及我國2支大學菁英球隊參賽，民眾可免費索票進場觀賽，為台灣及各國選手加油。

亞洲大學足球錦標賽由亞洲大學足球聯盟、台南市政府主辦，台南市體育總會承辦，為去4屆均在韓國舉行，今年首次到台灣舉辦，台灣除了由連續7屆在全國大專運動會封王的台北市立大學代表隊組成的A隊外，國立台灣體育運動大學足球隊組成B隊參賽。

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日本代表隊由2019年世界大學運動會冠軍隊組成，韓國隊則於2019年世界大學運動會獲得第5名，兩隊陣容堅強，為奪冠熱門，台灣隊也有5名參加世界盃資格賽的選手加入，今年成績有機會超越去年，賽事精彩可期。

此次賽事採免費索票進場，索票地點包括台南市體育總會、台南市各旅遊服務中心（包含火車站、高鐵站、機場等8個旅遊服務中心）、台南市各區公所、台南生活美學館、台南市立圖書館、台南文化中心、歸仁文化中心、新營文化中心、台江文化中心及永華國民運動中心等。

比賽期間，觀眾可憑票券參加摸彩，還可享有賽事期間限定的優惠，包含住宿、景點、美食購物等多項優惠折扣及遊程推薦。

相關賽事資訊可上台南市體總總會網站查詢。

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