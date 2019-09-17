羽球》「資優生」許玟琪領軍拚冠 大一微積分只能死背

台灣男單好手林俊易（左），與「羽球資優生」許玟琪領軍拚冠。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕首屆亞洲大學羽球錦標賽明天起，一連三天將在新北市板樹體育館舉行，三天賽事共有8個國家、77位選手參賽。台灣由今年在美國羽球公開賽奪冠的林俊易，與兩度在全大運女單封后的「羽球資優生」許玟琪領軍，期盼能將冠軍留在台灣。

許玟琪是羽壇的高材生，目前就讀於交通大學工業管理系，他回憶，「一開始用體保生的身分入學，大一課業有點跟不上，尤其是微積分相當困難，幾乎都用死背的才通過；但經過三年的學習，已經完全跟得上同儕，並利用課餘時間打球。」

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許玟琪計畫繼續攻讀研究所，且打算到德國交換學生，拓展視野，至於是否延續羽球生涯，她透露，「一切順其自然，希望能在職業生涯，拿下全國排名賽第一，同時在國際大賽奪冠。」

本屆賽事共有8國參賽，分別是台灣、香港、日本、南韓、新加坡、中國大陸、澳門和馬來西亞，其中中國隊是台灣隊最大的勁敵，尤其是2014年南京青奧男單銀牌、世青男單金牌林貴埔也來台踢館。

本屆男單一哥林俊易透露，「期盼與他再度過招，之前曾經擊敗過他一次。目前不會預設目標，一場一場贏下來，自然會有最好的結果。」

台灣男單好手林俊易（左），與「羽球資優生」許玟琪領軍拚冠。（記者廖聿偉攝）

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