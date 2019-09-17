網球》高雄巨蛋海碩網賽特展 莊吉生、曾俊欣共襄盛舉

首度舉辦的「夢想需要不怕失敗的堅持－海碩網球系列賽特展」也在高雄巨蛋熱鬧揭幕。（大會提供）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網賽正如火如荼進行，首度舉辦的「夢想需要不怕失敗的堅持－海碩網球系列賽特展」也在高雄巨蛋熱鬧揭幕，「台灣一哥」莊吉生、「夜市小球王」曾俊欣等地主老少球星共襄盛舉，共同呼籲民眾免費到場參觀，回顧海碩盃過往12年精彩紀錄。

莊吉生表示，很開心回家鄉出賽，「感覺很幸運，台灣還有海碩這樣高水準職業賽，讓選手們可以在自己國家打球，希望自己這週能夠打久一點，有冠軍的話更好不過了。」此次主辦單位還推出海碩網球系列特展，帶著球迷搭上時光機見證歷史時刻，同時客製化打造歷屆冠軍Q版公仔，莊吉生有感而發說，感覺像是這項賽事專屬的名人堂，也是送給選手和球迷的禮物。

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邁入第8屆的高雄海碩男網賽，已連續第2年使用高科技鷹眼設備，這項室內賽事並換上全新天空藍地墊，民眾只要現場購買商品兌換卷（準決賽、決賽日200元，其餘比賽日100元，國小以下學童免購買兌換券），即可憑兌換券的發票入場，大會為了推廣網球運動、回饋學生族群，9月20日前向大會預約準決賽或決賽大專院校團體入場觀賽，除了可享入場免捐發票，大會更將額外贈送賽事比賽用球100顆，每日限量10組。

為鼓勵球迷踴躍進場觀賽，高雄海碩盃現場有系列周邊活動與多項好禮，只要加入全國網協官方LINE帳號並成為好友，可享三重好禮，第一重只要出示「數位優惠券」購買賽事週邊商品，即可享8折優惠；第二重為每日到賽會現場集點，集滿「5點」即可免費兌換2019海碩系列賽限量大毛巾乙條；第三重則是決賽當天賽後將進行數位抽獎，豐富獎項包含YONEX高級球拍、球拍袋、海碩系列賽限量周邊商品等。

首度舉辦的「夢想需要不怕失敗的堅持－海碩網球系列賽特展」也在高雄巨蛋熱鬧揭幕。（大會提供）

「台灣一哥」莊吉生。（大會提供）

「夜市小球王」曾俊欣。（大會提供）

台灣選手曾俊欣。（記者黃志源攝）

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