中國賽》不敵球王桃田賢斗 林丹一輪遊、東奧之路更加險峻

日本球王桃田賢斗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽首日賽事，日本球王桃田賢斗以直落二擊敗中國名將「超級丹」林丹，晉級次輪。而林丹輸球後，要爭取東京奧運參賽權，可說是更加險峻。

桃田賢斗今以21：14、21：14，耗費49分鐘擊敗林丹，拿下雙方5次對決中的第4勝、也是對戰4連勝，晉級次輪。

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林丹賽後表示，此戰賽前準備很充分，但沒有表現很好，若在細節上做得更好，結果可能不一樣。據BWF最新的奧運積分排行榜，林丹目前暫居第21名，在中國賽一輪遊後，與前16名的差距又再被拉開。

林丹。（資料照，路透）

2020年東京奧運積分賽從今年4月29日至2020年4月26日開始計算，奧運羽球項目男女單打名額均為38人，有34人通過奧運積分賽晉級，3人通過三方委員會邀請晉級，1人為地主國特定名額。各國若有2名以上的單打選手在前16名內，則一國最多獲2個參賽名額。

林丹曾在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運摘金，但他年紀已35歲、近況也不佳，難爭奪奧運參賽名額。

丹麥前球王安賽龍。（資料照，法新社）

而剛傷癒復出的丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen），本屆中國賽名列大會第6種子，今以21：10、14：21、16：21，爆冷不敵日本常山幹太，一輪遊打包回府。

大會第4種子印尼克里斯提（Jonatan Christie）今以21：23、21：18、10：21，意外不敵同胞Shesar Hiren Rhustavito，首輪就遭到淘汰。

印尼克里斯提。（資料照，法新社）

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