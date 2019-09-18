戴資穎、周天成中國賽首輪賽事登場 今日賽事預告與轉播

台灣羽球一姐戴資穎。（資料照，路透）

自由體育為您整理一天的精彩賽事預告與轉播！

先來關心台灣選手，超級1000等級的中國羽球公開賽昨天開打，雙雙以單打第2種子之姿出賽的戴資穎及周天成今天都將出賽首輪賽事，小戴將面對馬來西亞選手謝抒芽；周天成則是迎戰泰國球員Khosit Phetpradab。

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此外，男雙李洋/王齊麟、李哲輝／楊博軒，女雙楊景惇/張淨惠、程琪雅/李芷蓁、許雅晴/胡綾芳等組合，也將出賽。

大聯盟有兩場賽事轉播，洋基將在主場迎戰天使，推出傷癒復出的塞維里諾（Luis Severino）先發，天使則由蘇亞雷斯（Jose Suarez）先發登板；另一場則是光芒作客道奇，推出史奈爾（Blake Snell）率先登板，道奇由史崔普林（Ross Stripling）坐鎮主場。

中職兩地開戰，中信兄弟作客新莊球場繼續與富邦悍將進行系列賽，昨天張志豪轟兩分砲，中信1分險勝悍將，今天由萊福力、羅力上演洋投對決。另一邊則是Lamigo桃猿在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，由尼克斯對上周開胡的亞力克，同樣是洋投對決，自由體育同樣會帶來文字轉播。

中國羽球公開賽

10：00 第二天 愛爾達體育3台

MLB

6：30 天使 vs. 洋基 FOX體育、FOX體育3台

10：00 光芒 vs. 道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

17：00 歐力士 vs. 西武 FOX體育

17：00 樂天 vs. 軟銀 FOX體育2、3台

中職

18：35 中信兄弟 vs. 富邦悍將 momo綜合台

地點：新莊棒球場

18：35 統一7-ELEVEn獅 vs. Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

地點：桃園棒球場

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