MLB》扯！海盜終結者涉嫌猥褻未成年少女 遭警方逮捕

瓦茲奎茲遭逮捕。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季休息室狀況頻傳的海盜隊又在今天傳出重大事件，陣中終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）因為涉嫌猥褻未成年少女並哄騙小孩遭警方逮捕。

綜合各家外電報導指出，這位28歲的左手終結者，在本週二於一間公寓遭到佛州警方逮捕，因為他涉嫌教唆並提供猥褻物給未成年孩童。佛州警方表示，他們從上個月開始調查這件事，因為他們接獲瓦茲奎茲與一名13歲少女有性關係的消息。這位少女目前已經15歲，孩童的母親揭露瓦茲奎茲的訊息，內容寫道他希望能夠在球季結束後與該位女性見面。調查指出，兩人在近3年都有透過社群軟體在聯繫。

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調查人員指出，這名女性透露，瓦茲奎茲曾在7月底至8月初時在賓夕凡尼亞與她見面，當時瓦茲奎茲與這名女性一同在車內，瓦茲奎茲把她的褲子脫掉，同時將她放在自己的大腿上，試著與這名女性發生性關係。另外她也收到瓦茲奎茲的猥褻影片。

警方透過瓦茲奎茲的照片和他的紋身進行對比，好確認他的身分。海盜隊也發表聲明指出他們將會嚴重看待這次瓦茲奎茲的事件，目前也讓他請行政假（隨後放入限制名單當中）。

本季海盜隊的休息室相當混亂，日前瓦茲奎茲才與後援投手克里克（Kyle Crick）兩人大打出手，原因竟只是因為克里克在休息室播歌，瓦茲奎茲要求他關掉，兩人意見相左因此爆發衝突，除此之外海盜隊日前也曾發生過其他的衝突。

今年瓦茲奎茲出賽56場比賽，投60局能送出90次三振，拿下28次救援成功，防禦率僅1.65，是近幾年相當強勁的左手終結者，瓦茲奎茲的火球能夠飆破100英哩，最近兩季他都入選了明星賽。

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