Lamigo桃猿轉賣日本樂天？ 日媒爆雙方交涉順利

日媒爆出Lamigo桃猿與日本樂天轉賣交涉順利。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中職Lamigo桃猿隊將轉賣，傳出日商樂天集團有意接手，日媒「sanspo.com」今報導指出，樂天與Lamigo交涉順利。

「sanspo.com」報導指出，樂天做為日本IT企業，2018年營收超過1兆日圓（約新台幣2853億）近年來在世界體壇十分活躍，包括成為西甲巴塞隆納、美國NBA金州勇士贊助商，旗下也在日本職棒擁有東北樂天金鷹隊，台灣好手宋家豪站穩一軍，樂天金鷹也在8月20日以育成選手合約簽下左投王彥程。

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報導中指出，過去曾有台灣媒體對此事進行報導，詢問樂天日本總部此事，當時樂天公關部回應「不予置評」，不過目前球界相關人士卻傳出「樂天和Lamigo之間的買賣交涉是成功的」。

報導中也提到，Lamigo桃猿隊是台灣相當有人氣的球隊，球迷年齡層年輕，啦啦隊「LamiGirls」也同樣擁有高人氣，但因為薪資規模擴張，母企業LaNew無法支撐龐大開銷，今年在7月宣布轉賣，其中有不少日本人士進行接洽，依照目前狀況，樂天出線的可能性最高。

至於樂天在台發展則是從2008年網路購物網站「樂天市場」開始，樂天今年3月和電商龍頭「PC home」合作，7月底還以「樂天國際商銀」拿到台灣純網銀執照，目前正積極擴展在台企業版圖。

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