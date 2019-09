NBA》休士頓有麻煩了！拒絕火箭報價 搖擺人想另覓新東家

具三分投射能力和防守的後衛尚柏特(右)今傳出拒絕火箭報價,打算另尋新東家。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕具三分投射能力和防守的後衛尚柏特(Iman Shumpert),他上季效力國王和火箭出賽62場比賽中,繳出平均7.5分、3籃板和1.8助攻,季後成為自由球員被巫師後衛「矮湯」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)點名夠格續留NBA,不過今有美媒爆料,尚柏特已經拒絕火箭的報價,也確定將不會出席火箭本週在拉斯維加斯舉行的迷你訓練營。

火箭上季與騎士和國王進行三方交易,換來三分投射能力的搖擺人尚柏特,除了看上尚柏特的長程砲火,還有他堅強的防守實力,填補少了亞里札(Trevor Ariza)和巴阿穆泰(Luc Mbah a Moute)後的防守大洞,而最後雖然尚柏特僅在火箭獲得20場的出賽機會,不過他在三分外線命中率的穩定表現,上季《ESPN》真實正負值(Real Plus-Minus, RPM)也排在全聯盟第61位,讓他仍受到休士頓大軍青睞。

《The Athletic》記者Shams Charania今撰文指出,其實在尚柏特拒绝火箭的最新報價之前,已經與花了好幾個月與火箭談判,文中也指出29歲的尚柏特是相當全面的防守悍將,不管是作為先發還是替補,而他也是2016年騎士最終奪下總冠軍的核心球員之一,因此目前是賽場上非常有價值的球員。

After months of discussions, free agent Iman Shumpert has decided to decline the Rockets' contract offer, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Shumpert will not attend team minicamp this week in Las Vegas.