NBA》休士頓有麻煩了！拒絕火箭報價 搖擺人想另覓新東家

具三分投射能力和防守的後衛尚柏特（右）今傳出拒絕火箭報價，打算另尋新東家。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕具三分投射能力和防守的後衛尚柏特（Iman Shumpert），他上季效力國王和火箭出賽62場比賽中，繳出平均7.5分、3籃板和1.8助攻，季後成為自由球員被巫師後衛「矮湯」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）點名夠格續留NBA，不過今有美媒爆料，尚柏特已經拒絕火箭的報價，也確定將不會出席火箭本週在拉斯維加斯舉行的迷你訓練營。

火箭上季與騎士和國王進行三方交易，換來三分投射能力的搖擺人尚柏特，除了看上尚柏特的長程砲火，還有他堅強的防守實力，填補少了亞里札（Trevor Ariza）和巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）後的防守大洞，而最後雖然尚柏特僅在火箭獲得20場的出賽機會，不過他在三分外線命中率的穩定表現，上季《ESPN》真實正負值（Real Plus-Minus, RPM）也排在全聯盟第61位，讓他仍受到休士頓大軍青睞。

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《The Athletic》記者Shams Charania今撰文指出，其實在尚柏特拒绝火箭的最新報價之前，已經與花了好幾個月與火箭談判，文中也指出29歲的尚柏特是相當全面的防守悍將，不管是作為先發還是替補，而他也是2016年騎士最終奪下總冠軍的核心球員之一，因此目前是賽場上非常有價值的球員。

After months of discussions, free agent Iman Shumpert has decided to decline the Rockets' contract offer, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Shumpert will not attend team minicamp this week in Las Vegas. — Shams Charania （@ShamsCharania） September 17, 2019

Shams Charania最後也指出，就算火箭不會再提供他一份新報價，在下個球季開打前尚柏特仍有有可能在其他球隊得到機會，不過對於目前仍需補強側翼深度的火箭來說，應該會有意願續留尚柏特。

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