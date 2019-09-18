NBA》奧運復仇者戰隊再多一人！ 拓荒者一哥表態願替美國出征

拓荒者一哥里拉德表態，有意願代表美國出征東奧。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今年在組訓遭遇難題，兵敗世界盃男籃賽雖早是預料中事，但先輸給法國終結世界盃的24連勝，最後還以隊史最差成績作收，勢必期盼能在2020年東京奧運討回顏面，除了勇士球星柯瑞（Stephen Curry）和D.格林（Draymond Green）表態有意接受徵召，今拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）受訪時也表態想代表美國出征東奧。

為了備戰2019中國世界盃以及2020東京奧運，美國籃協去年4月公布35人培訓名單，由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和柯瑞領銜，力拚世界盃3連霸和奧運金牌4連霸，未料美國隊，但賽前徵召不順，哈登（James Harden）、A.戴維斯（Anthony Davis）和雷納德（Kawhi Leonard）等球星相繼退出，加上傷兵成群，開賽前就被認為是近年最弱「夢幻隊」，最後不但輸給陣容完成的法國，止步8強，最後還寫下隊史最慘的第7名成績。

請繼續往下閱讀...

美國在本屆世界盃創下參加以來最差名次。（資料照，路透）

美國隊在歷經世界盃慘敗後，外界注目的焦點也轉移到2020年東京奧運上，想知道屆時夢幻隊將如何在東奧扳回一城，而繼勇士隊D.格林、柯瑞先後傳出願意出征東奧後，拓荒者招牌球星里拉德在接受澳洲媒體《news.com.au》訪問時也表態願意代表美國隊出賽。

「我打算代表美國隊出賽，計畫成為其中的一份子！」里拉德在受訪時說道，而雖然美國隊在世界盃慘敗、目前距離東京奧運也只剩不到一年，不過里拉德對夢幻隊仍深具信心，認為他們絕對能攜手拿下男籃金牌，締造奧運4連霸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法