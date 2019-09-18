MLB》王維中0.2局飆1K！海盜遭水手完封吞敗

王維中主投0.2局飆出1K，送出1次保送。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力於海盜隊的台灣好手王維中今天在面對水手隊時於第9局0：6落後時登板，他主投0.2局飆出1次三振與1次保送被換下場，球隊最終就以0：6輸給水手隊。

王維中面對首位打者隆恩（Shed Long），用在1好1壞時，用一顆控在外角的精準直球搶下第二個好球數，這也導致隆恩必須放大自己的好球帶，最終王維中就用一顆投向外角好球帶的直球將他三振出局。

請繼續往下閱讀...

接下來王維中面對克勞佛（J.P. Crawford）投到2好2壞後，用一顆偏低的速球讓他擊出滾地出局。但他卻在面對三壘左打砲手席格（Kyle Seager）時，連續投出4顆壞球將他保送上壘，此時教練便直接將他換下場，改由右投Parker Makel上場，他上來直接三振掉右打路易斯（Kyle Lewis），結束這個半局。

水手隊今天全場擊出三支全壘打，加上先發左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）7局4K無失分好投，終場就以6：0擊敗海盜隊，岡薩雷斯拿下本季第16勝。

岡薩雷斯7局4K無失分，拿下本季第16勝。（美聯社）

岡薩雷斯（Marco Gonzales）7局4K無失分

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法