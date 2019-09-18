中國賽》女單種子掉滿地！ 印度前球后同樣首輪就出局

印度前球后賽娜，今也直落二不敵泰國女將，首輪就出局。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽才開打就爆冷不斷，昨當今球后山口茜、以及世界第三的奧原希望，雙雙一輪遊打包回府，沒想到第二天大會第8種子的前印度球后賽娜（Saina Nehwal）也以10：21、17：21直落二不敵世界排名18的泰國女將布莎南，止步32強，同樣慘遭一輪遊。

名列賽會第8號種子的前印度球后賽娜，今年在超級500系列的印尼大師賽決賽，因為西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）退賽，拿下本季第一冠，沒想到之後狀態卻急速下滑，接下來便一冠難求。

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而今她在中國公開賽首輪對上泰國布莎南，兩人過去4場對戰，賽娜取得3勝的優勢，不料此役才剛開打賽娜就陷入苦戰，開局打到5：5平手後，先遭布莎南連拿3分將兩人比分拉開，接下來賽娜又連失6分，很快便以10：21懸殊的比分丟掉第一局。

次局賽娜力求振作，從開局就取得領先，不過布莎南始終將比分緊咬，賽娜打到12：10領先時，布莎南展現幾次精彩的網前神技，讓賽娜自亂陣腳，趁勢打出一波7：0的猛攻，無力招架的賽娜最終就以17：21失掉次局，最終直落二不敵布莎南，首輪就爆冷出局。

布莎南次輪則將是稍早在歷經三局激戰後，以12：21、21：12、21：13扳倒印尼小將晉級的南韓選手金佳恩。

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