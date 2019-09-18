MLB》韋蘭德19勝獨居勝投王 太空人單場三轟退遊騎兵（影音）

〔體育中心／綜合報導〕前役飆出11K卻苦吞敗投的「太空人王」韋蘭德（Justin Verlander），今天主場先發回穩再發威，面對遊騎兵隊繳出6局8K無失分的好表現，加上太空人打線單場敲三轟提供適時火力支援，終場太空人就球隊以4：1取勝，韋蘭德也拿下本季第19勝，獨居大聯盟勝投王，也繼續往美聯塞揚獎邁進。



韋蘭德今天在開局遭遇小亂流，三振掉秋信守後，先被安祖斯（Elvis Andrus）敲出安打又讓W.卡胡（Willie Calhoun）選到四壞保送，不過安祖斯盜壘失敗、馬札拉（Nomar Mazara）滾地球出局，讓韋蘭德化解失分危機，隨後他也回穩，2、3兩局都演出三上三下，後面的局數僅再被敲出3支安打，6局投完用了87顆球，無失分還飆8K，賽季防禦率也降到2.52。



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韋蘭德今繳出6局無失分好投，風光拿下自己本季第19勝。（USA TODAY Sports）

而太空人打線前4局遭遊騎兵先發林恩（Lance Lynn）壓制全隊僅敲出1安，不過5局下1出局後，古利爾（Yulieski Gurriel）突破重圍，轟出右外野陽春砲幫助球隊先馳得點，6局下柏格曼 （Alex Bregman）和美聯新人王熱門艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）「背靠背」開轟讓太空人再下兩城，7局上遊騎兵雖然靠著馬札拉開轟破蛋，不過7局下太空人奇里諾斯（Robinson Chirinos）先敲出三壘安打，史普林格（George Springer）再敲安送回隊友，終場太空人就以4：1擊退遊騎兵。

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