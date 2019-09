MLB》洋基「托天子」轟不停！續寫驚奇全壘打紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊「托天子」托瑞斯(Gleyber Torres)今天敲出本季第38號全壘打,繼續締造他的個人新高紀錄,此外只要再一發全壘打,他就能夠成為美聯22歲前單季轟出第五多全壘打的球員。

托瑞斯今天在與天使隊的比賽敲出本季第38號全壘打,這發全壘打是一發三分彈,讓他超越打擊之神威廉斯(Ted Williams),成為美聯史上在22歲前,單季敲出第五多轟的球員。

大聯盟美聯史上在22歲前,單季敲出最多全壘打的球員是狄馬喬(Joe DiMaggio),他在1937年敲出46轟,第二名是岡薩雷茲(Juan Gonzalez),他在1992年打了43轟,第三名是「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)在1996年的42轟,第四名則是Boog Powell在1964年的39轟,托瑞斯目前僅差1轟就能並列史上第四。

托瑞斯敲出本季第38轟。(歐新社)

二年級生托瑞斯今年表現再進化,出賽138場超越去年的123場,全壘打數、打擊三圍、安打數、打點全都創下生涯新高,目前121次三振還比去年少1次,目前托瑞斯的進階打擊數據wRC+為131,比去年拿下國聯新人王的阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)還要高。

Most HR in Age 22 Season or Younger:



Joe DiMaggio

Juan Gonzalez

Alex Rodriguez

Boog Powell

Gleyber Torres



Pretty GOOD company... Don't ya think? pic.twitter.com/cHDcsNnoJ8