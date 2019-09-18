MLB》洋基「托天子」轟不停！續寫驚奇全壘打紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）今天敲出本季第38號全壘打，繼續締造他的個人新高紀錄，此外只要再一發全壘打，他就能夠成為美聯22歲前單季轟出第五多全壘打的球員。

托瑞斯今天在與天使隊的比賽敲出本季第38號全壘打，這發全壘打是一發三分彈，讓他超越打擊之神威廉斯（Ted Williams），成為美聯史上在22歲前，單季敲出第五多轟的球員。

請繼續往下閱讀...

大聯盟美聯史上在22歲前，單季敲出最多全壘打的球員是狄馬喬（Joe DiMaggio），他在1937年敲出46轟，第二名是岡薩雷茲（Juan Gonzalez），他在1992年打了43轟，第三名是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在1996年的42轟，第四名則是Boog Powell在1964年的39轟，托瑞斯目前僅差1轟就能並列史上第四。

托瑞斯敲出本季第38轟。（歐新社）

二年級生托瑞斯今年表現再進化，出賽138場超越去年的123場，全壘打數、打擊三圍、安打數、打點全都創下生涯新高，目前121次三振還比去年少1次，目前托瑞斯的進階打擊數據wRC+為131，比去年拿下國聯新人王的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）還要高。

Most HR in Age 22 Season or Younger:



Joe DiMaggio

Juan Gonzalez

Alex Rodriguez

Boog Powell

Gleyber Torres



Pretty GOOD company... Don't ya think? pic.twitter.com/cHDcsNnoJ8 — YES Network （@YESNetwork） September 18, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法