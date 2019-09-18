中國賽》拒絕爆冷！台灣一姊戴資穎直落2拍落謝抒芽 晉級16強

台灣一姊戴資穎直落2拍落對手晉級。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕各國女單好手紛紛在超級1000系列中國羽球公開賽中箭落馬，今日出賽的台灣一姊戴資穎拒絕爆冷，首輪以21：9、21：16解決世界排名32的馬來西亞選手謝抒芽，取得對戰6連勝及女單16強門票。

世界球后山口茜近期疑似腰傷纏身，世錦賽首輪出局後，昨在中國賽首戰又苦戰3局不敵俄羅斯的柯塞茲卡雅；世界排名第3奧原希望則直落2敗給西班牙前球后馬琳；今日第8種子的前印度球后賽娜栽在泰國女將布莎南拍下。

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世界排名第4的戴資穎去年在中國賽首戰出局，而本屆首戰面對過去5度對戰全勝的謝抒芽，外界看好小戴能過關。

戴資穎中國賽面對大馬一姐。（Badminton Photo提供）

戴資穎首局就展現強大的壓制力，幾乎不給對手太多取分機會，頻頻靠著拿手的反拍等攻擊武器，打得對手難以招架，並從1：2落後，以13：2猛攻取得14：4大幅領先，該局也最多握有12分優勢，成功先馳得點。

戴資穎準備殺球。（Badminton Photo提供）

戴資穎次局從4：5落後，一舉連取5分，並在技術暫停前取得11：8領先，但謝抒芽下半局先連拿3分扳平戰局，小戴有穩住陣腳，屢次用堅強防守擋住對手的殺球，最終再以漂亮的滑拍，讓謝抒芽無法招架，耗時33分鐘直落2過關。

戴資穎16強賽預計明日登場，對手是日本左手持拍的好手大堀彩及香港一姊張雁宜之間的勝方。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

台灣一姊戴資穎直落2拍落對手晉級。（Badminton Photo提供）

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