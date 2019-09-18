中職》樂天收購桃猿隊 詳細內幕分析！

樂天金鷲傳出欲收購Lamigo桃猿隊。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕日本電商龍頭樂天集團跨進中華職棒，傳出要至少以3.3億台幣（約11億日圓）收購中職二連霸的Lamigo桃猿，對口袋麥克、去年銷售額超過1兆日圓（約新台幣285億元）的日商簡直是小菜一碟，應該只是開胃菜，樂天通吃亞洲職業運動市場，連結並拉近當地民眾距離，藉此導入集團體系的金雞母才是最終目的。

樂天是以富邦2016年收購義大犀牛的行情來出價，但畢竟猿隊戰績和人氣遠大於犀牛，11億日圓顯然低估市場行情，比較可能的是樂天入股Lamigo，只先出錢，放手讓猿隊管理階層繼續經營球隊，這也比較符合缺資金、卻又割捨不下球隊的劉保佑和劉玠廷父子的意願。

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日本樂天集團（Rakuten） 社長三木谷浩史野心勃勃，集團跨足網購電商和通訊市場，在日本擁有職棒東北樂天隊和職業足球J聯盟神戶勝利隊，2016年底一出手就驚動全球，以歷史天價4年2.35億美元（約73億台幣），打敗不少國際跨國大企業，一舉簽下梅西所屬的的亞班牙銀河艦隊巴塞隆納隊的球衣胸前廣告，接著2017年更以3年6000萬美元（約18.6億台幣）買下NBA金州勇士隊的球衣冠名權，下個月還投下鉅資促成暴龍和火箭到日本埼玉打日本史上首次的NBA海外熱身賽，每次出手都有亮點。

樂天生命park宮城球場。（資料照，記者陳志曲攝）

樂天投資在巴塞隆納的球衣廣告平均每年就高達18億台幣，這就足以獨資認養桃猿隊10年都綽綽有餘，也可見其雄厚財力。更重要的是，樂天懂得精打細算，靠職業運動行銷集團，卻是台灣財團所沒有的國際視野。

樂天今年2月突然主動安排旗下的日職東北天金鷲來台，當時約戰中職冠軍Lamigo桃猿隊，很多人不解為何樂天要在繁忙的春訓中還花大錢老遠拉到台北來打兩場，美其名是台日棒球交流，實際上是行銷2008年在台設立的「樂天市場」的知名度，更進一步是今年3月要和網路購物公司PC Home合作，樂天集團的「樂天國際商銀」果然在7月取得台灣網銀資格，樂天悄悄布局台灣市場的野心和手段軌跡昭然若揭，如今要再吃下桃猿，總算讓大家清晰看出樂天商業思路。

樂天在2月與桃猿進行交留戰，效力樂天的台灣好手宋家豪有上場獻技。（資料照，記者黃耀徵攝）

當時，桃猿隊是被動受邀和樂天打兩場，但確也搭建出兩隊高層的管道，在猿隊今年上半年喊出轉賣後，樂天就嗅到商機主動登門。樂天和Lamigo即將攜手步入禮堂，今年11月樂天金鷲仍可能再度造訪寶島，這次是來和桃猿隊締結姊妹隊，未來兩隊資源分享，對台日兩國職棒發展將會帶來什麼影響，值得後續觀察。

Lamigo桃猿董事長劉保佑（中）、總經理劉玠廷（左）與總教練洪一中（右）。（記者陳志曲攝）

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